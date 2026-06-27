Balé Folclórico da Bahia brilha no Festival de Parintins

O Bumbódromo de Parintins (AM) será palco de um encontro histórico na noite deste sábado, 27, durante a 59ª edição do Festival de Parintins. A convite do Boi Garantido (bumbá vermelho e branco que é símbolo de diversidade e resistência amazônica), o renomado Balé Folclórico da Bahia (BFB) fará uma participação inédita ao lado de diversos grupos locais. O tradicional festival, marcado pela rivalidade folclórica entre o Garantido (atual campeão) e o Caprichoso, ocorre entre os dias 26 e 28 de junho.

A apresentação promete ser um dos pontos altos do evento. Embalada pela toada "Quilombo da Baixa", canção do Garantido que celebra o sincretismo religioso e a força afro-indígena, a performance da companhia afro-baiana contará com a coreografia assinada por Zebrinha, levando uma carga profunda de ancestralidade e representatividade para a arena.

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A união dessas culturas tem o dedo do presidente da agremiação, Fred Góes, que convidou Vavá Botelho, fundador e diretor geral do BFB, para atuar mais uma vez como consultor artístico do Garantido em 2026. A relação de Botelho com a festa é antiga e vitoriosa: ele já foi jurado em 2007, dirigiu o Boi Garantido no título de 2011 e também colaborou com a produção vermelha e branca em 2012.

Para Vavá Botelho, o espetáculo será inesquecível ao misturar o axé da Bahia com os povos da floresta. “Vamos juntar, na arena do Festival, o Balé Folclórico da Bahia e suas referências afro-baianas e inúmeros grupos de toda região amazônica, que simbolizam indígenas, caboclos, quilombolas. Será uma celebração muito potente de grupos que cultuam suas raízes ancestrais através da arte”, destacou o diretor.