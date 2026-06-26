Semana da Literatura leva debates e sarau gratuitos a Salvador

Com festas juninas, Copa do Mundo, férias escolares, tudo acontecendo ao mesmo tempo, as coisas na cidade podem ficar um tanto monotemáticas.

Foi justamente pensando em quem gostaria de mudar um pouco o rumo da prosa que a editora Caramurê e a Livraria Leitura do Shopping da Bahia iniciam hoje um ciclo de encontros para um papo fora dessa agonia sazonal: é a Semana da Literatura - Caramurê e Leitura da Bahia.

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Até a sexta-feira (3 de julho), serão seis dias de programação gratuita, com bate-papos sobre temas como 2 de Julho, mulheres na literatura e inteligência artificial, além do sarau Entre sons e letras na quarta-feira, 1, liderado pela cantora / historiadora Juliana Ribeiro, mais as poetas Clarissa Macedo e Vânia Melo, o músico Ulisses Castro e a intérprete Amanda Brito.

“A ideia é justamente trazer literatura num período em que as pessoas não estão tão voltadas para isso”, diz o editor e organizador Fernando Oberlaender . “Focando especialmente numa data que é importantíssima e tem uma ligação direta com a literatura, que é o 2 de Julho”.

Nesta sexta-feira, 26, quem abre a programação é o escritor e economista Armando Avena (articulista de A TARDE), que se junta ao publicitário Pablo Caldas e a Rodrigo Moraes, professor de Propriedade Intelectual da Faculdade de Direito da Ufba, para um papo sobre A arte, a cultura e a economia no mundo da inteligência artificial.

Já amanhã vai ter Anderson Shon, Fernando Oberlaender e Marcus Vinícius Rodrigues conversando sobre o livro Luz do Querer, que homenageia o poeta Capinan através de contos inspirados em suas músicas – que serão tocadas pelo músico Ulisses Castro.

Domingo (28) é dia do papo Sobre mulheres com Eliana Rodrigues, Mirella Márcia Longo e Vera Spínola. Na terça-feira (30), o tema da conversa entre o arquiteto Francisco Senna, a antropóloga Cleidiana Ramos e o editor Fernando Oberlaender será A cidade da Bahia e o 2 de julho.

Festa democrática

Na quarta-feira acontece o já citado sarau Entre sons e letras. Histórias da Bahia: realidade e ficção, com Fernando Oberlaender, João Mendes, Marielson Carvalho, Suênio Campos de Lucena e Wesley Correia, fecha tudo na sexta (03).

“A ideia é uma pequena festa sobre literatura para Salvador, em um espaço em que as pessoas estão acostumadas a ir, que tem um público de compras de livros e que é uma livraria fantástica, com um espaço bacana para que a gente possa discutir e debater”, nota Oberlaender.

Jornalista com marcante passagem por A TARDE e antropóloga, Cleidiana Ramos nota que esta “é uma chance de você aproveitar as pessoas que estão pensando, refletindo sobre vários temas que envolvem não apenas Salvador, mas a experiência cultural da Bahia em várias linguagens”.

No dia do seu papo, ela e Francisco Senna falam de Salvador e sua relação com o 2 de Julho: “Uma festa que tem muito a cara dessa Salvador multicultural, complexa, intensa, que tem conflitos e que sabe os caminhos para resolver esses conflitos, mesmo nos seus eventos festivos. Diferente do 7 de setembro, no 2 de julho cabe todo mundo. Tem os militares, aí daqui a pouco tem as baianas, cortejo de capoeiristas, aí vem as fanfarras escolares e hoje a gente tem na segunda parte uma participação muito forte da população LGBT. É uma festa diferente de tudo”, conclui.

Semana da Literatura - Caramurê e Leitura da Bahia