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CELEBRAÇÃO

Evento celebra 203 anos da Independência da Bahia; veja detalhes

Baile da Independência conta com clássicos da música baiana

Agatha Victoria Reis
Por
Orquestra Fred Dantas
Orquestra Fred Dantas - Foto: Divulgação

O Baile da Independência acontece no dia 3 de julho de 2026, no Campo Grande, como parte das celebrações pelos 203 anos da Independência da Bahia. A edição deste ano homenageia o compositor Reginaldo Raimundo de Souza, o Seu Regi de Itapoã, um dos mais importantes representantes da cultura popular do bairro de Salvador.

O evento já homenageou grandes nomes do samba e da música popular da Bahia, entre eles Riachão, Batatinha, Myriam Teresa, Claudete Macedo, Muniz do Garcia, Guiga de Ogum e Valmir Lima.

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Com realização da Orquestra Fred Dantas, também acontecerá a comemoração dos 40 anos de trajetória da formação musical.

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Programação do evento

O evento contará com a execução do Hino ao 2 de Julho, de Santos Títara e Santos Barreto, interpretado pelos cantores Mário Bezerra e Priscila Pio, acompanhados pela Orquestra Fred Dantas, na abertura.

O público ainda poderá prestigiar grandes clássicos da dança de salão, em um evento que culmina em ritmos festivos que marcaram a história da música baiana, especialmente o Axé Music.

Quem era Seu Regi de Itapoã?

Seu Regi de Itapoã é um dos grandes cronistas musicais da Bahia. Deste vasto repertório, 47 canções são dedicadas ao bairro de Itapoã, traduzindo em música as histórias, personagens e tradições da comunidade.

Suas composições são parte fundamental do repertório de importantes grupos e artistas da cena cultural baiana, como As Ganhadeiras de Itapuã, Escola Unidos de Itapuã, Barlavento, Grupo Botequim e a cantora e pesquisadora Juliana Ribeiro.

Serviço

Baile da Independência 2026 – 40 Anos da Orquestra Fred Dantas

  • Data: 3 de julho de 2026 (sexta-feira), Campo Grande
  • Horário: 19h
  • Atração: Orquestra Fred Dantas
  • Participações: Mário Bezerra, Priscila Pio e homenagem especial a Seu Regi de Itapoã
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Cultura música

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