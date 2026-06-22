Festival Emoções retorna a Salvador com dança e solidariedade

O Festival Emoções volta a ocupar o palco do Teatro Sesc Casa do Comércio, em Salvador, no dia 16 de julho, às 19h30. Com o tema "Existem Muitas Formas de Ver o Mundo", o evento reunirá 10 escolas e grupos de dança da Bahia e terá toda a arrecadação destinada ao Instituto de Cegos da Bahia (ICB).

Realizado desde 1991, o festival chega à edição de 2026 consolidado como um dos principais eventos da dança no estado. Além de incentivar a produção artística, o projeto contribui há mais de três décadas para a manutenção das atividades desenvolvidas pelo ICB.

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Festival reúne diferentes estilos de dança

A programação contará com apresentações de 10 escolas e companhias baianas: Ateliê da Dança, BBT Art Academy, Cia. de Jazz Viviane Lopes, Ebateca, Escola de Dança, Arte e Cultura Galega e Espanhola (EDACE), Escola Contemporânea de Dança, InSalto Cia. de Dança, Lu Pitanga Zumba, Mandala Núcleo de Dança Adulto e Studio A.

Os grupos apresentarão coreografias de diferentes estilos e para todas as idades. O espetáculo também contará com recursos de acessibilidade, incluindo audiodescrição e interpretação em Libras.

Evento completa 35 anos em 2026

Segundo Fatima Suarez, diretora da Mantra Produções, responsável pela realização do festival, a edição deste ano reforça o compromisso do evento com a inclusão e a solidariedade.

"O Festival Emoções é uma união de escolas de dança em torno de uma causa muito importante que é colaborar com o Instituto de Cegos da Bahia. Neste ano dez escolas vão preparar uma mostra belíssima de coreografias de diversos estilos, para todas as idades".

Ela destaca ainda que o público poderá assistir a um espetáculo acessível e, ao mesmo tempo, contribuir com uma instituição de referência no atendimento às pessoas com deficiência visual.

Arrecadação beneficia Instituto de Cegos da Bahia

Fundado há mais de 90 anos, o Instituto de Cegos da Bahia oferece atendimento gratuito pelo Sistema Único de Saúde (SUS), com serviços de prevenção, diagnóstico, habilitação, reabilitação e inclusão social de pessoas cegas ou com baixa visão.

A instituição enfrenta desafios constantes para manter os atendimentos e investir na modernização da estrutura física. Por isso, iniciativas como o Festival Emoções ajudam a fortalecer o trabalho desenvolvido pelo ICB em todo o estado.

O Festival Emoções é realizado pela Mantra Produções, com patrocínio da AXXO Construtora e apoio da Fecomércio-BA, AD)))arte Acessibilidade e Grupo A TARDE.