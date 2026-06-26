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SALVADOR

Parada Gay acontece em véspera de feriadão em Salvador; veja detalhes

Evento acontecerá no Farol da Barra com o tema 'Do Coração de Salvador para o Mundo'

Alice Paulilo
Por
| Atualizada em
Salvador realizará a 23ª Parada Gay no dia 06 de setembro de 2026
Salvador realizará a 23ª Parada Gay no dia 06 de setembro de 2026 - Foto: Uendel Galter / AG. A TARDE

A 23ª edição da Parada Gay de Salvador acontecerá no dia 6 de setembro de 2026, este ano em um domingo, véspera do feriado da Independência do Brasil. O tema do evento é "Do Coração de Salvador para o Mundo" e será realizado no Farol da Barra, um dos pontos turísticos mais visitados da capital baiana.

A expectativa de fazer o evento em um feriadão é de atrair visitantes de diferentes regiões do país e do exterior, o que contribui com a movimentação dos setores de turismo, hotelaria, gastronomia e entretenimento, ampliando o impacto econômico na cidade.

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O CEO do Grupo Gay da Bahia (GGB), Marcelo Cerqueira, responsável pela organização do evento, comentou sobre a escolha da data não ser por acaso.

“Ao marcharmos no dia 06 de setembro, na véspera da Independência, reafirmamos que a luta pelos direitos LGBT+ é intrínseca à própria ideia de liberdade e igualdade que a Independência representa." Disse Marcelo.

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As atrações musicais e o horário ainda não foram divulgados e no anúncio do evento, o GGB faz a convocação para que toda a comunidade, apoiadores e defensores dos direitos humanos participem dessa ação histórica de afirmação.

Sobre o Grupo Gay da Bahia

Fundado em 1980, o Grupo Gay da Bahia (GGB) é a mais antiga e atuante organização de defesa dos direitos LGBT+ no Brasil. A sede fica em Salvador e atua em diversas frentes como educação, saúde, cultura e combate à violência. A vitória mais emblemática foi a derrubada da CID-302 que enquadrava homossexualidade como doença mental, em 1984.

Serviço

  • Data: 06/08/2026
    Local: Farol da Barra, Salvador
    Horário: indefinido
    Público: Ativistas, aliados, turistas e moradores
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farol da barra Parada Gay 2026 Salvador

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