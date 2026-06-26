Salvador e mais 159 cidades baianas estão em alerta de chuvas intensas

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Salvador e outras 159 cidades da Bahia estão em alerta de chuvas intensas nesta sexta-feira, 26. O comunicado foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e tem validade até 23h59min da mesma data.

Segundo a entidade, o grau de severidade é de perigo potencial. Durante o período, é prevista chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos (40-60 km/h).

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No entanto, é baixo o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Outros estados braseleiros também foram afetados, no entanto, na Bahia, as áreas atingidas foram Vale São-Franciscano, Nordeste, Centro Norte, Centro Sul, Região Metropolitana de Salvador (RMS) e Sul.

Confira municípios baianos afetados

Abaré Acajutiba Adustina Água Fria Alagoinhas Amargosa Amélia Rodrigues Andorinha Anguera Antas Antônio Cardoso Aporá Araçás Araci Aramari Aratuípe Banzaê Barrocas Biritinga Brejões Cabaceiras do Paraguaçu Cachoeira Cairu Camaçari Camamu Candeal Candeias Cansanção Canudos Capela do Alto Alegre Capim Grosso Cardeal da Silva Coração de Maria Coronel João Sá Crisópolis Cruz das Almas Curaçá Dias d'Ávila Dom Macedo Costa Elísio Medrado Entre Rios Esplanada Euclides da Cunha Fátima Feira de Santana Gandu Gavião Glória Governador Mangabeira Heliópolis Iaçu Ichu Igrapiúna Inhambupe Ipecaetá Ipirá Irará Itanagra Itaparica Itapicuru Itatim Itiúba Ituberá Jaguarari Jaguaripe Jandaíra Jeremoabo Jiquiriçá Juazeiro Laje Lamarão Lauro de Freitas Macururé Madre de Deus Mairi Maragogipe Maraú Mata de São João Milagres Monte Santo Muniz Ferreira Muritiba Mutuípe Nazaré Nilo Peçanha Nordestina Nova Fátima Nova Soure Novo Triunfo Olindina Ouriçangas Paripiranga Paulo Afonso Pé de Serra Pedrão Pedro Alexandre Pintadas Piraí do Norte Pojuca Presidente Tancredo Neves Queimadas Quijingue Rafael Jambeiro Retirolândia Riachão do Jacuípe Ribeira do Amparo Ribeira do Pombal Rio Real Rodelas Salinas da Margarida Salvador Santa Bárbara Santa Brígida Santaluz Santanópolis Santa Terezinha Santo Amaro Santo Antônio de Jesus Santo Estêvão São Domingos São Felipe São Félix São Francisco do Conde São Gonçalo dos Campos São José do Jacuípe São Miguel das Matas São Sebastião do Passé Sapeaçu Sátiro Dias Saubara Senhor do Bonfim Serra Preta Serrinha Simões Filho Sítio do Quinto Tanquinho Taperoá Teodoro Sampaio Teofilândia Teolândia Terra Nova Tucano Uauá Ubaíra Valença Valente Várzea da Roça Varzedo Vera Cruz Wenceslau Guimarães

Saiba como enfrentar o mau tempo em segurança

Em caso de rajadas de vento não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).