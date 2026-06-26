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BAHIA

Salvador e mais 159 cidades baianas estão em alerta de chuvas intensas

O aviso foi emitido pelo Inmet e é válido até o fim da noite desta sexta-feira

Luiza Nascimento
Por
Chuva em Salvador
Chuva em Salvador - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

Salvador e outras 159 cidades da Bahia estão em alerta de chuvas intensas nesta sexta-feira, 26. O comunicado foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e tem validade até 23h59min da mesma data.

Segundo a entidade, o grau de severidade é de perigo potencial. Durante o período, é prevista chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos (40-60 km/h).

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No entanto, é baixo o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Outros estados braseleiros também foram afetados, no entanto, na Bahia, as áreas atingidas foram Vale São-Franciscano, Nordeste, Centro Norte, Centro Sul, Região Metropolitana de Salvador (RMS) e Sul.

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DECISÃO DO SINDIMED

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Confira municípios baianos afetados

  1. Abaré
  2. Acajutiba
  3. Adustina
  4. Água Fria
  5. Alagoinhas
  6. Amargosa
  7. Amélia Rodrigues
  8. Andorinha
  9. Anguera
  10. Antas
  11. Antônio Cardoso
  12. Aporá
  13. Araçás
  14. Araci
  15. Aramari
  16. Aratuípe
  17. Banzaê
  18. Barrocas
  19. Biritinga
  20. Brejões
  21. Cabaceiras do Paraguaçu
  22. Cachoeira
  23. Cairu
  24. Camaçari
  25. Camamu
  26. Candeal
  27. Candeias
  28. Cansanção
  29. Canudos
  30. Capela do Alto Alegre
  31. Capim Grosso
  32. Cardeal da Silva
  33. Coração de Maria
  34. Coronel João Sá
  35. Crisópolis
  36. Cruz das Almas
  37. Curaçá
  38. Dias d'Ávila
  39. Dom Macedo Costa
  40. Elísio Medrado
  41. Entre Rios
  42. Esplanada
  43. Euclides da Cunha
  44. Fátima
  45. Feira de Santana
  46. Gandu
  47. Gavião
  48. Glória
  49. Governador Mangabeira
  50. Heliópolis
  51. Iaçu
  52. Ichu
  53. Igrapiúna
  54. Inhambupe
  55. Ipecaetá
  56. Ipirá
  57. Irará
  58. Itanagra
  59. Itaparica
  60. Itapicuru
  61. Itatim
  62. Itiúba
  63. Ituberá
  64. Jaguarari
  65. Jaguaripe
  66. Jandaíra
  67. Jeremoabo
  68. Jiquiriçá
  69. Juazeiro
  70. Laje
  71. Lamarão
  72. Lauro de Freitas
  73. Macururé
  74. Madre de Deus
  75. Mairi
  76. Maragogipe
  77. Maraú
  78. Mata de São João
  79. Milagres
  80. Monte Santo
  81. Muniz Ferreira
  82. Muritiba
  83. Mutuípe
  84. Nazaré
  85. Nilo Peçanha
  86. Nordestina
  87. Nova Fátima
  88. Nova Soure
  89. Novo Triunfo
  90. Olindina
  91. Ouriçangas
  92. Paripiranga
  93. Paulo Afonso
  94. Pé de Serra
  95. Pedrão
  96. Pedro Alexandre
  97. Pintadas
  98. Piraí do Norte
  99. Pojuca
  100. Presidente Tancredo Neves
  101. Queimadas
  102. Quijingue
  103. Rafael Jambeiro
  104. Retirolândia
  105. Riachão do Jacuípe
  106. Ribeira do Amparo
  107. Ribeira do Pombal
  108. Rio Real
  109. Rodelas
  110. Salinas da Margarida
  111. Salvador
  112. Santa Bárbara
  113. Santa Brígida
  114. Santaluz
  115. Santanópolis
  116. Santa Terezinha
  117. Santo Amaro
  118. Santo Antônio de Jesus
  119. Santo Estêvão
  120. São Domingos
  121. São Felipe
  122. São Félix
  123. São Francisco do Conde
  124. São Gonçalo dos Campos
  125. São José do Jacuípe
  126. São Miguel das Matas
  127. São Sebastião do Passé
  128. Sapeaçu
  129. Sátiro Dias
  130. Saubara
  131. Senhor do Bonfim
  132. Serra Preta
  133. Serrinha
  134. Simões Filho
  135. Sítio do Quinto
  136. Tanquinho
  137. Taperoá
  138. Teodoro Sampaio
  139. Teofilândia
  140. Teolândia
  141. Terra Nova
  142. Tucano
  143. Uauá
  144. Ubaíra
  145. Valença
  146. Valente
  147. Várzea da Roça
  148. Varzedo
  149. Vera Cruz
  150. Wenceslau Guimarães

Saiba como enfrentar o mau tempo em segurança

Em caso de rajadas de vento não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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Bahia Chuva Inmet

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