BAHIA
Salvador e mais 159 cidades baianas estão em alerta de chuvas intensas
O aviso foi emitido pelo Inmet e é válido até o fim da noite desta sexta-feira
Salvador e outras 159 cidades da Bahia estão em alerta de chuvas intensas nesta sexta-feira, 26. O comunicado foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e tem validade até 23h59min da mesma data.
Segundo a entidade, o grau de severidade é de perigo potencial. Durante o período, é prevista chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos (40-60 km/h).
No entanto, é baixo o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
Outros estados braseleiros também foram afetados, no entanto, na Bahia, as áreas atingidas foram Vale São-Franciscano, Nordeste, Centro Norte, Centro Sul, Região Metropolitana de Salvador (RMS) e Sul.
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Confira municípios baianos afetados
- Abaré
- Acajutiba
- Adustina
- Água Fria
- Alagoinhas
- Amargosa
- Amélia Rodrigues
- Andorinha
- Anguera
- Antas
- Antônio Cardoso
- Aporá
- Araçás
- Araci
- Aramari
- Aratuípe
- Banzaê
- Barrocas
- Biritinga
- Brejões
- Cabaceiras do Paraguaçu
- Cachoeira
- Cairu
- Camaçari
- Camamu
- Candeal
- Candeias
- Cansanção
- Canudos
- Capela do Alto Alegre
- Capim Grosso
- Cardeal da Silva
- Coração de Maria
- Coronel João Sá
- Crisópolis
- Cruz das Almas
- Curaçá
- Dias d'Ávila
- Dom Macedo Costa
- Elísio Medrado
- Entre Rios
- Esplanada
- Euclides da Cunha
- Fátima
- Feira de Santana
- Gandu
- Gavião
- Glória
- Governador Mangabeira
- Heliópolis
- Iaçu
- Ichu
- Igrapiúna
- Inhambupe
- Ipecaetá
- Ipirá
- Irará
- Itanagra
- Itaparica
- Itapicuru
- Itatim
- Itiúba
- Ituberá
- Jaguarari
- Jaguaripe
- Jandaíra
- Jeremoabo
- Jiquiriçá
- Juazeiro
- Laje
- Lamarão
- Lauro de Freitas
- Macururé
- Madre de Deus
- Mairi
- Maragogipe
- Maraú
- Mata de São João
- Milagres
- Monte Santo
- Muniz Ferreira
- Muritiba
- Mutuípe
- Nazaré
- Nilo Peçanha
- Nordestina
- Nova Fátima
- Nova Soure
- Novo Triunfo
- Olindina
- Ouriçangas
- Paripiranga
- Paulo Afonso
- Pé de Serra
- Pedrão
- Pedro Alexandre
- Pintadas
- Piraí do Norte
- Pojuca
- Presidente Tancredo Neves
- Queimadas
- Quijingue
- Rafael Jambeiro
- Retirolândia
- Riachão do Jacuípe
- Ribeira do Amparo
- Ribeira do Pombal
- Rio Real
- Rodelas
- Salinas da Margarida
- Salvador
- Santa Bárbara
- Santa Brígida
- Santaluz
- Santanópolis
- Santa Terezinha
- Santo Amaro
- Santo Antônio de Jesus
- Santo Estêvão
- São Domingos
- São Felipe
- São Félix
- São Francisco do Conde
- São Gonçalo dos Campos
- São José do Jacuípe
- São Miguel das Matas
- São Sebastião do Passé
- Sapeaçu
- Sátiro Dias
- Saubara
- Senhor do Bonfim
- Serra Preta
- Serrinha
- Simões Filho
- Sítio do Quinto
- Tanquinho
- Taperoá
- Teodoro Sampaio
- Teofilândia
- Teolândia
- Terra Nova
- Tucano
- Uauá
- Ubaíra
- Valença
- Valente
- Várzea da Roça
- Varzedo
- Vera Cruz
- Wenceslau Guimarães
Saiba como enfrentar o mau tempo em segurança
Em caso de rajadas de vento não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).