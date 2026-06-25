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PREVENÇÃO

Marinha suspende travessias na Baía de Todos-os-Santos

Capitania decreta bandeira vermelha nesta sexta-feira, 26

Rodrigo Tardio
Por
Condições adversas no mar interrompem linhas para Mar Grande, Morro de São Paulo e Boipeba
Condições adversas no mar interrompem linhas para Mar Grande, Morro de São Paulo e Boipeba - Foto: Margarida Neide | Ag. A TARDE

As condições meteoceanográficas adversas na costa baiana levaram a Marinha do Brasil (MB), por intermédio da Capitania dos Portos da Bahia (CPBA), a suspender preventivamente as principais travessias marítimas do estado.

A interrupção começou na noite desta quinta-feira, 25, e afetou o serviço entre Salvador e Mar Grande, que liga o Terminal de Turismo Náutico da Bahia ao Terminal de Mar Grande, na Ilha de Itaparica.

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Linhas paralisadas

Por conta do mar agitado e dos ventos fortes, as linhas turísticas que conectam a capital a Morro de São Paulo e a Boipeba também foram completamente paralisadas.

De acordo com a Capitania, a medida técnica visa exclusivamente garantir a segurança da navegação e a salvaguarda da vida humana no mar.

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Alerta

Para esta sexta-feira, 26, a CPBA emitiu um alerta de bandeira vermelha, o nível que indica condições severas e desfavoráveis.

Com isso, as autoridades desaconselham formalmente qualquer atividade de navegação na Baía de Todos-os-Santos e ao longo do litoral baiano.

A Marinha informou que segue monitorando a evolução climática na região em tempo real. Para reportar acidentes ou situações de risco no mar e em rios, o órgão disponibiliza o telefone de emergência 185, com atendimento gratuito e funcionamento 24 horas.

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alerta de emergência baía de todos-os-santos condições meteorológicas marinha do brasil

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