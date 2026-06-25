Canoa afunda durante passeio e mata três pessoas da mesma família na Bahia

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Três pessoas morreram uma canoa naufragar em uma barragem localizada no município de Maracás, no sudoeste da Bahia. O acidente ocorreu na quarta-feira, 23, durante um passeio realizado pelas vítimas, que são da mesma família.

De acordo com informações preliminares, embarcação teria virado após uma das pessoas se levantar para tirar uma fotografia, provocando o desequilíbrio da canoa.

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Sobreviventes

Duas pessoas conseguiram sobreviver ao acidente, sendo um homem de 56 e uma criança de 7 anos.

Conforme o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBM-BA), a criança chegou a ser retirada da água por uma tia, que acabou não resistindo e está entre as vítimas fatais.

O corpo da mulher foi encontrado ainda na quarta-feira, poucas horas após o naufrágio. Já os outros dois desaparecidos foram localizados nesta quinta-feira, 25, quando as equipes retomaram as buscas na barragem.

Identificação das vitimas

Segundo a Polícia Civil, as vítimas foram identificadas como:

Ivete Bispo de Souza Caires, de 56 anos;

Edivaldo dos Reis Caires, de 45 anos;

Cledinaldo dos Reis Caires, de 48 anos.

Os corpos foram encaminhados ao Departamento de Polícia Técnica de Jequié, onde passarão por exames de necropsia. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre os velórios e sepultamentos.

A criança sobrevivente foi levada para o Hospital Municipal de Maracás. Após receber atendimento médico, ela foi considerada fora de perigo.