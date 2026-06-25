TRAGÉDIA
Canoa afunda durante passeio e mata três pessoas da mesma família na Bahia
Outras duas pessoas conseguiram sobreviver
Três pessoas morreram uma canoa naufragar em uma barragem localizada no município de Maracás, no sudoeste da Bahia. O acidente ocorreu na quarta-feira, 23, durante um passeio realizado pelas vítimas, que são da mesma família.
De acordo com informações preliminares, embarcação teria virado após uma das pessoas se levantar para tirar uma fotografia, provocando o desequilíbrio da canoa.
Sobreviventes
Duas pessoas conseguiram sobreviver ao acidente, sendo um homem de 56 e uma criança de 7 anos.
Conforme o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBM-BA), a criança chegou a ser retirada da água por uma tia, que acabou não resistindo e está entre as vítimas fatais.
O corpo da mulher foi encontrado ainda na quarta-feira, poucas horas após o naufrágio. Já os outros dois desaparecidos foram localizados nesta quinta-feira, 25, quando as equipes retomaram as buscas na barragem.
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Identificação das vitimas
Segundo a Polícia Civil, as vítimas foram identificadas como:
- Ivete Bispo de Souza Caires, de 56 anos;
- Edivaldo dos Reis Caires, de 45 anos;
- Cledinaldo dos Reis Caires, de 48 anos.
Os corpos foram encaminhados ao Departamento de Polícia Técnica de Jequié, onde passarão por exames de necropsia. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre os velórios e sepultamentos.
A criança sobrevivente foi levada para o Hospital Municipal de Maracás. Após receber atendimento médico, ela foi considerada fora de perigo.