Adolescente grávida sofre ataque brutal com facadas no oeste da Bahia

Siga o A TARDE no Google

Uma adolescente de 14 anos, grávida, foi vítima de uma agressão a faca na noite de quarta-feira, 24, no centro de Barreiras, no oeste da Bahia. O caso mobilizou equipes de socorro e também resultou em procedimento formal por parte da Polícia Civil.

Segundo as informações apuradas, a jovem estava em uma tabacaria na companhia de amigos quando foi atacada por outra adolescente. Durante a ação, ela foi atingida por oito golpes em diferentes partes do corpo.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A vítima recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhada ao Hospital do Oeste, onde passou por cirurgia. O estado de saúde é estável.

Em atualização do caso, a Polícia Civil da Bahia informou que a 1ª Delegacia Territorial (DT/Barreiras) lavrou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (BOC) contra uma adolescente de 17 anos, apontada como autora do ato infracional análogo à lesão corporal dolosa.

A suspeita foi conduzida à unidade pela Polícia Militar e, conforme a polícia, responderá ao procedimento em liberdade.

Até o momento, não há informações sobre a motivação do ataque, e também não foi confirmado se a gestação da vítima foi afetada.