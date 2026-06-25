Foragido: defesa afirma que Oruam enfrenta tuberculose e quadro grave de saúde

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A situação judicial do rapper Oruam ganhou um novo desdobramento após a defesa apresentar à Justiça um quadro clínico considerado grave envolvendo o artista. Os advogados afirmam que ele foi diagnosticado com tuberculose pulmonar e enfrenta um agravamento progressivo de saúde.

Segundo informações médicas reunidas no processo, Oruam apresenta comprometimento nos pulmões, episódios frequentes de tosse e perda de peso recente. A defesa aponta que ele teria emagrecido cerca de cinco quilos em apenas um mês, além do desenvolvimento de sarcopenia, condição que afeta a massa e a força muscular.

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Com base nesses dados, os advogados sustentam que o estado de saúde do cantor é preocupante e vêm se intensificando, argumento utilizado no pedido de revogação da prisão preventiva.

A solicitação, porém, não foi acolhida pela Justiça. A juíza Tula Corrêa de Mello decidiu pela manutenção da prisão, destacando o descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas ao réu.

Na decisão, também foi determinado que o artista passe por avaliação médica assim que for localizado ou se entregar. O objetivo é verificar suas condições físicas e a possibilidade de tratamento adequado dentro do sistema prisional.

Oruam permanece foragido há mais de 130 dias. Ele responde a processo por tentativa de homicídio contra dois policiais civis, em um caso ligado a uma operação realizada em julho do ano passado. O mandado de prisão foi expedido em fevereiro, mas até o momento ele não se apresentou à Justiça.