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POLÍCIA

Avó é presa por utilizar neto de 13 anos em esquema de tráfico de drogas

Casal suspeito de integrar grupo de tráfico internacional foi preso

Gustavo Zambianco
Por
Polícia Federal
Polícia Federal - Foto: Divulgação | PF

A Polícia Federal (PF) prendeu em flagrante, na manhã desta quinta-feira, 25, uma mulher de 65 anos e seu companheiro, de 34 anos, suspeitos de integrarem uma organização criminosa voltada ao tráfico nacional de drogas. O casal também é acusado de aliciar um adolescente de 13 anos, que é neto da idosa presa, para atuar nas atividades ilícitas operadas pelo grupo em Minas Gerais.

A captura ocorreu no bairro Laranjeiras, onde os agentes cumpriram dois mandados de prisão preventiva e um de busca e apreensão. A ofensiva integra a nova fase da Operação Mens Occulta, cujo objetivo é desarticular o núcleo logístico da associação transnacional de entorpecentes no estado.

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Aliciamento de menor e conexões familiares

As investigações apontam que os suspeitos utilizavam o neto da mulher, um adolescente de 13 anos, para executar funções operacionais na cadeia do tráfico, incluindo a pesagem, o fracionamento e a entrega de substâncias entorpecentes a compradores.

A conduta ensejou a indiciação do casal também pelo crime de corrupção de menores.

Vale ressaltar que o adolescente envolvido é filho de outro investigado de alta relevância no esquema, que havia sido preso pela Polícia Federal durante a primeira fase da operação, deflagrada no início do mês de julho.

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Materiais apreendidos e novas linhas de investigação

Durante a vistoria realizada no imóvel do casal, as equipes policiais localizaram e apreenderam insumos ilícitos e bens de alto valor financeiro sem comprovação legal:

  • Entorpecentes: Tabletes de maconha que, após pesagem oficial, totalizaram aproximadamente seis quilos da substância;
  • Bens de luxo: Duas bicicletas elétricas sem uso, ainda acondicionadas nas caixas de fábrica e avaliadas em cerca de R$ 20 mil cada.
Tabletes de maconha
Tabletes de maconha - Foto: Divulgação

Como os veículos eletroassistidos não possuíam nota fiscal ou documentação que comprovasse a regularidade da compra, a Polícia Federal abriu uma linha de apuração complementar para verificar se os itens são frutos de roubo ou furto.

Além de terem os mandados de prisão cumpridos e de responderem por tráfico internacional e corrupção de menores, os investigados foram autuados em flagrante e poderão responder cumulativamente pelo crime de receptação.

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Polícia prisão tráfico de drogas

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