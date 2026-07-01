Agentes culturais celebram volta do TCA e projetam futuro da cena baiana

O sentimento comum nos bastidores do Campo Grande nesta quarta-feira, 1º, era o de "retorno para casa". Para além do protocolo político devido a presença do presidente Lula (PT), a reabertura da Sala Principal do Teatro Castro Alves (TCA) foi intensamente celebrada pelos agentes e trabalhadores da cultura local, que enfrentaram um hiato de quase três anos de dispersão por palcos alternativos da cidade.

A entrega da obra inicia um julho inteiramente festivo, com quatro concertos temáticos semanais da Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba), mas a classe já mira o rito de ocupação contínua a longo prazo, impulsionado por uma convocatória inédita da Funceb para espetáculos baianos a partir de outubro.

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O que dizem os agentes culturais?

Regente do concerto de abertura e um dos principais defensores da resistência da música sinfônica durante o período de fechamento, o maestro da Osba, Carlos Prazeres, expressou o alívio e o entusiasmo técnico com a nova percepção acústica do palco.

"As instalações estão lindas. Ele está preparado acusticamente para qualquer ocasião, seja para uma orquestra sinfônica, seja para um grupo de heavy metal. Tudo vai soar bem aqui nas dependências desse teatro", enfatizou o maestro.



Quem fez coro à essa fala foi o cantor, compositor e escritor Manno Góes. Diretor criativo da orquestra, ele relembrou um momento especial que viveu no teatro.

"Tenho uma memória muito bonita do show que eu vi com meus pais muito pequeno. E eu lembro muito da Zizi Possi grávida. E eu assisti aquele show e eu era meio guri e prestei muita atenção nas coisas de luzes, do som, fiquei muito impactado. Lembro eu pequenininho, meus pais conversando sobre o show, cantando. É uma das memórias da minha infância que eu mais tenho fortes em mim", contou o artista.