Forró gratuito celebra 84 anos de Gilberto Gil com telão

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As celebrações das festas juninas ainda não acabaram. No feriado da Independência da Bahia, dia 2 de julho, o Pipoca Di Badá promove o Forró do “É Hexa”, uma celebração gratuita dedicada aos 84 anos de Gilberto Gil.

O evento acontece no Camelódromo da Baixa dos Sapateiros, localizado na Avenida J.J. Seabra, nº 74, em frente à Ladeira de Santana, em Salvador. A programação reúne música, dança e muita animação.

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Além do lançamento da música "É Hexa", composição de Raimundo Lima (Rallie), o público assistirá a apresentação de Tamires Santana, acompanhada por Júlio César, além do Grupo Coisa Mandada e Zéu Lobo.

A festa promete transformar o Camelódromo em um grande arraial, celebrando o legado de Gilberto Gil e valorizando a força do forró como patrimônio da cultura brasileira.