DEBATE
Podcast sobre Oriente Médio chega a Salvador com edição ao vivo
Evento no Cine Glauber Rocha reúne jornalistas e professor para discutir guerras e antissemitismo
O podcast Levante desembarca em Salvador para uma edição com plateia no dia 23 de julho, às 20h, no Cine Glauber Rocha, na Praça Castro Alves.
A produção reúne os jornalistas Caio Blinder e Felipe Moura Brasil, além do professor Samuel Feldberg, para discutir temas ligados ao Oriente Médio e ao antissemitismo.
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Nesta edição, o trio recebe o presidente-executivo da StandWithUs Brasil, André Lajst, para uma conversa sobre as guerras, as eleições em Israel e o antissemitismo.
Antes de chegar à capital baiana, o Levante ao Vivo passou por cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Recife.
O evento é produzido pela StandWithUs Brasil, com apoio da Sociedade Israelita da Bahia e da Na'amat Salvador.
Podcast Levante ao Vivo
- Data: 23 de julho de 2026 (quinta-feira)
- Horário: 20h
- Local: Cine Glauber Rocha – Praça Castro Alves – Centro Histórico
- Ingressos: disponíveis na plataforma Sympla.