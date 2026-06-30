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DEBATE

Podcast sobre Oriente Médio chega a Salvador com edição ao vivo

Evento no Cine Glauber Rocha reúne jornalistas e professor para discutir guerras e antissemitismo

Beatriz Santos
Por
Produção discute temas ligados ao Oriente Médio e ao antissemitismo
Produção discute temas ligados ao Oriente Médio e ao antissemitismo - Foto: Divulgação

O podcast Levante desembarca em Salvador para uma edição com plateia no dia 23 de julho, às 20h, no Cine Glauber Rocha, na Praça Castro Alves.

A produção reúne os jornalistas Caio Blinder e Felipe Moura Brasil, além do professor Samuel Feldberg, para discutir temas ligados ao Oriente Médio e ao antissemitismo.

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Nesta edição, o trio recebe o presidente-executivo da StandWithUs Brasil, André Lajst, para uma conversa sobre as guerras, as eleições em Israel e o antissemitismo.

Antes de chegar à capital baiana, o Levante ao Vivo passou por cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Recife.

O evento é produzido pela StandWithUs Brasil, com apoio da Sociedade Israelita da Bahia e da Na'amat Salvador.

Podcast Levante ao Vivo

  • Data: 23 de julho de 2026 (quinta-feira)
  • Horário: 20h
  • Local: Cine Glauber Rocha – Praça Castro Alves – Centro Histórico
  • Ingressos: disponíveis na plataforma Sympla.
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