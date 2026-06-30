ARTIGO
Fundação Casa de Jorge Amado celebra 40 anos como patrimônio vivo
Espaço se consolida como centro de pesquisa e memória global
No dia 2 de julho de 1986, data maior da independência da Bahia, nascia oficialmente uma instituição destinada a preservar a memória de um dos escritores mais lidos da língua portuguesa. Quarenta anos depois, a Fundação Casa de Jorge Amado tornou-se muito mais do que um espaço dedicado ao autor de Gabriela, cravo e canela, Capitães da areia e Dona Flor e seus dois maridos.
É um centro vivo de cultura, literatura, pesquisa e formação, reconhecido nacional e internacionalmente como uma das principais guardiãs do patrimônio literário brasileiro.
Instalada no emblemático casarão azul do Largo do Pelourinho, que abriu suas portas ao público em 7 de março de 1987, a Fundação tornou-se parte inseparável da paisagem cultural de Salvador.
Milhões de pessoas já cruzaram suas portas ao longo dessas quatro décadas. Leitores, pesquisadores, escritores, artistas, estudantes e turistas de diferentes partes do Brasil e do mundo encontram ali um espaço onde a literatura dialoga com a história, a memória e a vida cotidiana da Bahia.
A própria localização da instituição traduz seu significado. Situada no coração do Centro Histórico de Salvador, cenário que inspirou grande parte da obra de Jorge Amado, a Fundação tornou-se um elo entre a cidade real e a cidade literária construída pelo escritor.
Quem percorre as ruas do Pelourinho encontra, na Casa de Jorge Amado, uma porta de entrada para compreender personagens, lugares, tradições, religiosidade, culinária, música e a diversidade cultural que fizeram da Bahia uma referência universal.
Ao longo desses quarenta anos, a Fundação reuniu e preservou um dos mais importantes acervos literários do país. Manuscritos, correspondências, fotografias, documentos pessoais, primeiras edições, traduções para dezenas de idiomas, obras de arte e objetos ligados à trajetória de Jorge Amado e de Zélia Gattai constituem um patrimônio de valor inestimável para a pesquisa acadêmica e para a preservação da memória cultural brasileira.
Mas a instituição nunca se limitou ao papel de guardiã do passado. Desde sua criação, consolidou-se como um espaço de produção cultural permanente. Exposições, produção de obras literárias pelo seu braço editorial Casa de Palavras, lançamentos de livros, debates, seminários, cursos, apresentações artísticas, atividades educativas e projetos voltados para crianças, jovens e comunidades fazem da Fundação um organismo vivo, conectado com os desafios e as transformações da sociedade contemporânea.
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Patrimônio coletivo
Esse caráter dinâmico ganhou ainda mais força com a criação da Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô), idealizada pela poeta Myriam Fraga. Desde sua primeira edição, em 2017, a festa transformou o Centro Histórico em um grande palco da literatura, reunindo escritores brasileiros e estrangeiros, artistas, editoras e milhares de leitores em uma programação gratuita que reafirma Salvador como uma das capitais literárias do país.
A importância da Fundação também ultrapassa as fronteiras brasileiras. Jorge Amado é um dos escritores nacionais mais traduzidos e publicados no mundo, com obras editadas em dezenas de idiomas e presença permanente em universidades, centros de pesquisa e bibliotecas internacionais. A Casa de Jorge Amado tornou-se, assim, um ponto de referência para pesquisadores de diferentes países interessados não apenas na produção literária do escritor, mas também na história social, política e cultural do Brasil.
Mais do que preservar um acervo, a Fundação preserva uma visão de mundo. A obra de Jorge Amado continua despertando reflexões sobre democracia, liberdade, justiça social, diversidade cultural, religiosidade popular e a força do povo brasileiro. É essa herança que a instituição mantém viva, renovando constantemente o diálogo entre memória e presente.
Celebrar os 40 anos da Fundação Casa de Jorge Amado é reconhecer uma trajetória construída por inúmeras pessoas que compreenderam a cultura como patrimônio coletivo. É homenagear Jorge Amado, Zélia Gattai, Myriam Fraga e tantos colaboradores que ajudaram a transformar um casarão histórico em uma referência internacional da literatura e da cultura.
Quatro décadas depois da assinatura de sua ata de constituição, a Fundação permanece fiel à missão que lhe deu origem: preservar a memória de Jorge Amado, difundir sua obra e fazer da literatura um instrumento permanente de encontro entre povos, culturas e gerações.
*Roberto Aguiar é jornalista e coordenador de comunicação da Fundação Casa de Jorge Amado