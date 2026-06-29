Artista Vik Muniz ganha homenagem inédita na arquitetura

A 32ª edição da CasaCor Bahia, que ocorre de 7 de julho a 6 de setembro de 2026 na Casa Nossa Senhora das Mercês, em Salvador, marcará a estreia da 55design como patrocinadora do evento. Considerada a principal mostra de arquitetura e decoração da região Nordeste, a exposição abrigará um ambiente de 100 m² assinado pelo arquiteto Marlon Gama.

O projeto é uma celebração à brasilidade e tem como grande homenageado o artista plástico Vik Muniz, unindo design autoral, arte e memórias afetivas em uma leitura contemporânea.

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O espaço vai muito além de expor obras e móveis desenhados por Vik para a 55design. O ambiente foi planejado para refletir a personalidade e o repertório do artista, incorporando suas paixões pessoais, como fósseis, pedras, natureza e literatura. Tudo isso é apresentado por meio de uma curadoria detalhada de materiais, objetos, trilha sonora e experiências sensoriais. O paisagismo, desenvolvido por Alex Sá, complementa a atmosfera com uma tropicalidade sofisticada.

Foto: Divulgação

A madeira é a grande protagonista do projeto, evidenciando o compromisso da marca com a sustentabilidade e a valorização de matérias-primas brasileiras certificadas. O espaço também servirá como vitrine para os mais recentes lançamentos da empresa no cenário do design contemporâneo.

Para Ticiana Villas Boas, CEO e fundadora da 55design, o projeto reflete perfeitamente a identidade da empresa: brasileira, autoral e imersa na arte. Ela destaca que homenagear Vik Muniz é uma forma de celebrar sua habilidade de converter brasilidade e afeto em experiências singulares. Já o arquiteto Marlon Gama ressalta que a inspiração central do ambiente foi a capacidade autêntica de Vik em transitar entre os universos popular e sofisticado.