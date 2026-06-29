Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CULTURA

CULTURA

Artista Vik Muniz ganha homenagem inédita na arquitetura

Projeto une design autoral, arte e memórias afetivas em uma leitura contemporânea

Redação
Por Redação
O artista Vik Muniz
O artista Vik Muniz - Foto: Divulgação

A 32ª edição da CasaCor Bahia, que ocorre de 7 de julho a 6 de setembro de 2026 na Casa Nossa Senhora das Mercês, em Salvador, marcará a estreia da 55design como patrocinadora do evento. Considerada a principal mostra de arquitetura e decoração da região Nordeste, a exposição abrigará um ambiente de 100 m² assinado pelo arquiteto Marlon Gama.

O projeto é uma celebração à brasilidade e tem como grande homenageado o artista plástico Vik Muniz, unindo design autoral, arte e memórias afetivas em uma leitura contemporânea.

Tudo sobre Cultura em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

O espaço vai muito além de expor obras e móveis desenhados por Vik para a 55design. O ambiente foi planejado para refletir a personalidade e o repertório do artista, incorporando suas paixões pessoais, como fósseis, pedras, natureza e literatura. Tudo isso é apresentado por meio de uma curadoria detalhada de materiais, objetos, trilha sonora e experiências sensoriais. O paisagismo, desenvolvido por Alex Sá, complementa a atmosfera com uma tropicalidade sofisticada.

Leia Também:

LITERATURA

Semana da Literatura leva debates e sarau gratuitos a Salvador
Semana da Literatura leva debates e sarau gratuitos a Salvador imagem

SALVADOR

Parada Gay acontece em véspera de feriadão em Salvador; veja detalhes
Parada Gay acontece em véspera de feriadão em Salvador; veja detalhes imagem

PROGRAMAÇÃO

Salvador terá exibição gratuita de clássicos do cinema nacional
Salvador terá exibição gratuita de clássicos do cinema nacional imagem
Imagem ilustrativa da imagem Artista Vik Muniz ganha homenagem inédita na arquitetura
Foto: Divulgação

A madeira é a grande protagonista do projeto, evidenciando o compromisso da marca com a sustentabilidade e a valorização de matérias-primas brasileiras certificadas. O espaço também servirá como vitrine para os mais recentes lançamentos da empresa no cenário do design contemporâneo.

Para Ticiana Villas Boas, CEO e fundadora da 55design, o projeto reflete perfeitamente a identidade da empresa: brasileira, autoral e imersa na arte. Ela destaca que homenagear Vik Muniz é uma forma de celebrar sua habilidade de converter brasilidade e afeto em experiências singulares. Já o arquiteto Marlon Gama ressalta que a inspiração central do ambiente foi a capacidade autêntica de Vik em transitar entre os universos popular e sofisticado.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Casacor Vik Muniz

Relacionadas

Mais lidas