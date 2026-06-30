PROGRAMAÇÃO
Festival de Cultura Japonesa terá edição gratuita em shopping de Salvador
Evento antecipa o festival que acontece em setembro
O Festival da Cultura Japonesa promove uma edição gratuita no Salvador Norte Shopping entre os dias 16 e 19 e 23 e 26 de julho. O evento antecede o tradicional Bon Odori que acontece em setembro, no Parque de Exposições.
O público poderá acompanhar apresentações culturais, concursos, oficinas e uma feira japonesa com expositores culturais, aproximando ainda mais o público da tradição e da cultura japonesa.
Promovido pela ANISA (Associação Cultural Nippo-Brasileira de Salvador), o festival no shopping tem como objetivo ampliar o acesso à cultura japonesa e apresentar ao público um pouco da programação do Festival de Cultura Japonesa.
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Programação do festival no shopping
Na programação do festival, estarão entre os destaques concursos de Cosplay e J-Pop, além de atividades interativas, apresentações de dança, música e artes marciais.
Além disso, haverá a apresentação de grupos culturais tradicionais e contemporâneos, como Yosakoi, Taiko, Odori, grupos de dança e performances inspiradas na cultura pop oriental.
Entre os convidados especiais, o evento contará com a dubladora Luisa Horta, conhecida por dar voz a personagens marcantes dos animes e games, como Ochaco Uraraka, de My Hero Academia, além de trabalhos em One Piece, Boruto e Valorant.
A programação também contará com oficinas de Mangá, Shodō (caligrafia japonesa) e Origami. Haverá ainda uma feira japonesa, que reunirá produtos temáticos, artesanato, itens orientais e atrações voltadas aos admiradores da cultura japonesa.
Ainda durante esta edição, será iniciada a venda de ingressos para o XVIII Festival da Cultura Japonesa, que acontecerá entre os dias 4 a 7 de setembro, no Parque de Exposições Agropecuárias de Salvador.
Serviço
Festival da Cultura Japonesa vai ao Salvador Norte Shopping
- 16 a 19 e 23 a 26 de julho
- Salvador Norte Shopping
- Entrada gratuita
XVIII Festival da Cultura Japonesa
- 4 a 7 de setembro de 2026
- Parque de Exposições Agropecuárias de Salvador