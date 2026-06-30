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PROGRAMAÇÃO

Festival de Cultura Japonesa terá edição gratuita em shopping de Salvador

Evento antecipa o festival que acontece em setembro

Agatha Victoria Reis
Por
Festival de Cultura Japonesa
Festival de Cultura Japonesa - Foto: Divulgação

O Festival da Cultura Japonesa promove uma edição gratuita no Salvador Norte Shopping entre os dias 16 e 19 e 23 e 26 de julho. O evento antecede o tradicional Bon Odori que acontece em setembro, no Parque de Exposições.

O público poderá acompanhar apresentações culturais, concursos, oficinas e uma feira japonesa com expositores culturais, aproximando ainda mais o público da tradição e da cultura japonesa.

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Promovido pela ANISA (Associação Cultural Nippo-Brasileira de Salvador), o festival no shopping tem como objetivo ampliar o acesso à cultura japonesa e apresentar ao público um pouco da programação do Festival de Cultura Japonesa.

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Programação do festival no shopping

Na programação do festival, estarão entre os destaques concursos de Cosplay e J-Pop, além de atividades interativas, apresentações de dança, música e artes marciais.

Além disso, haverá a apresentação de grupos culturais tradicionais e contemporâneos, como Yosakoi, Taiko, Odori, grupos de dança e performances inspiradas na cultura pop oriental.

Imagem ilustrativa da imagem Festival de Cultura Japonesa terá edição gratuita em shopping de Salvador
Foto: Divulgação

Entre os convidados especiais, o evento contará com a dubladora Luisa Horta, conhecida por dar voz a personagens marcantes dos animes e games, como Ochaco Uraraka, de My Hero Academia, além de trabalhos em One Piece, Boruto e Valorant.

A programação também contará com oficinas de Mangá, Shodō (caligrafia japonesa) e Origami. Haverá ainda uma feira japonesa, que reunirá produtos temáticos, artesanato, itens orientais e atrações voltadas aos admiradores da cultura japonesa.

Imagem ilustrativa da imagem Festival de Cultura Japonesa terá edição gratuita em shopping de Salvador
Foto: Divulgação

Ainda durante esta edição, será iniciada a venda de ingressos para o XVIII Festival da Cultura Japonesa, que acontecerá entre os dias 4 a 7 de setembro, no Parque de Exposições Agropecuárias de Salvador.

Serviço

Festival da Cultura Japonesa vai ao Salvador Norte Shopping

  • 16 a 19 e 23 a 26 de julho
  • Salvador Norte Shopping
  • Entrada gratuita

XVIII Festival da Cultura Japonesa

  • 4 a 7 de setembro de 2026
  • Parque de Exposições Agropecuárias de Salvador
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Cultura

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