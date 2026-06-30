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ORQUESTRA

OSBA revela programação de concertos no retorno ao Teatro Castro Alves

Projeto marca o retorno da Orquestra à Sala Principal do Teatro Castro Alves com quatro concertos

Beatriz Santos
Por
Apresentações acontecem nos dias 4, 12, 18 e 25 de julho
Apresentações acontecem nos dias 4, 12, 18 e 25 de julho - Foto: Divulgação

A Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA) promove, em julho, o projeto "OSBA de Volta ao TCA", série de quatro concertos que marca o retorno da Orquestra à Sala Principal do Teatro Castro Alves.

As apresentações acontecem nos dias 4, 12, 18 e 25 de julho e reúnem artistas convidados em espetáculos inspirados em diferentes aspectos da cultura baiana.

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A abertura será neste sábado, 4, às 20h, com o Concerto da Folia, dedicado ao Carnaval da Bahia. O espetáculo terá participações do Balé Teatro Castro Alves (BTCA), Daniela Mercury, Luiz Caldas, Olodum e Saulo Fernandes.

Também integram a programação Bule-Bule, a peça 'Fanta e Pandora' e Ana Mametto como mestra de cerimônias.

Os ingressos para a estreia começam a ser vendidos nesta terça-feira, 30, às 14h, pela Sympla e na bilheteria da Concha Acústica do TCA. As entradas custam R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia-entrada).

As vendas para os concertos dos dias 12, 18 e 25 de julho serão abertas nos dias 7, 14 e 21 de julho, respectivamente. Os artistas convidados para essas apresentações ainda serão divulgados.

Além da estreia, a programação inclui o Concerto das Cidades, em 12 de julho, voltado às vozes da periferia e do interior do estado; o Concerto Afro, em 18 de julho, dedicado à influência da cultura negra na produção artística baiana; e o Concerto do Amor, em 25 de julho, encerrando a série com repertório sobre diferentes formas de afeto.

O projeto integra a fase de Operação Teste da Sala Principal do Teatro Castro Alves, período voltado a ajustes técnicos e operacionais após a reforma do espaço. A programação artística seguirá nesse formato até fevereiro de 2027.

Segundo o diretor artístico Elísio Lopes Jr., a proposta é aproximar diferentes manifestações culturais em um mesmo palco. “Além da OSBA e do BTCA, com todo apuro técnico e conceitual, era preciso cruzar fronteiras e trazer artistas que pulsam suas criações pelo interior e capital do estado".

"Por isso, temos convidados de diversas vertentes musicais, do samba ao arrocha, da MPB ao axé. Além disso, o teatro, a dança, a literatura de cordel, o audiovisual, as artes visuais e a música também se misturam no palco”, finaliza Elísio Lopes Jr.

Para o maestro Carlos Prazeres, o retorno da Orquestra ao espaço representa um reencontro com parte da trajetória da OSBA. “O público vai encontrar uma Orquestra que celebra a diversidade da cultura brasileira e a força da música de concerto como espaço de encontro".

"Cada programa propõe uma experiência diferente, mas todos compartilham a mesma ideia: aproximar a música sinfônica das pessoas por meio de repertórios que dialogam com nossa identidade, nossa história e nossas emoções. É uma volta ao TCA que olha para o futuro, reafirmando o compromisso da OSBA com uma programação artística plural, acessível e profundamente conectada com a Bahia”, completa.

Também responsável pela direção musical do projeto, Manno Góes explica que a seleção dos convidados buscou representar diferentes expressões da produção artística baiana. “A partir do direcionamento dos temas sugeridos pelo diretor artístico Elísio Lopes Jr. para cada espetáculo, conversamos e debatemos sobre artistas que pudessem representar não só a Bahia, mas também essa infinidade de artistas talentosos que temos".

"A partir da confirmação destes nomes, montamos um repertório que dialogasse com os temas de cada concerto e que representassem os artistas que irão se apresentar”, explica.

OSBA de Volta ao TCA

  • Datas: 4, 12, 18 e 25 de julho
  • Horários: 20h (dias 4, 18 e 25) e 19h (dia 12)
  • Local: Sala Principal do Teatro Castro Alves (TCA), Salvador
  • Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia-entrada)

Vendas

  • 4 de julho: a partir de 30 de junho, às 14h
  • 12 de julho: a partir de 7 de julho, às 14h
  • 18 de julho: a partir de 14 de julho, às 14h
  • 25 de julho: a partir de 21 de julho, às 14h

As entradas serão comercializadas pela Sympla e na bilheteria da Concha Acústica do Teatro Castro Alves.

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Cultura osba teatro castro alves

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