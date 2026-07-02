Reabertura do TCA é marcada por sincretismo cultural e identidade

O coração cultural da Bahia voltou a pulsar oficialmente na noite desta quarta-feira, 1º. Após três anos e meio de portas fechadas devido ao incêndio na cobertura em janeiro de 2023, a Sala Principal do Teatro Castro Alves (TCA) foi devolvida à sociedade totalmente requalificada, em uma cerimônia que reuniu a classe artística e autoridades políticas no Campo Grande, em Salvador.

Fruto de um investimento maciço de R$ 260 milhões do Governo do Estado, o complexo reabre sob o conceito de "operação assistida", uma fase de testes técnicos que não impedirá o fluxo de espetáculos, entregando um equipamento com padrão internacional guiado por eixos de acessibilidade, restauro, sustentabilidade e segurança.

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A cerimônia de reabertura, além de contar com estrelas da cultura baiana, registrou a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), da ministra da Cultura, Margareth Menezes, do governador Jerônimo Rodrigues (PT), além de diversas autoridades do Estado.

História preservada

Jerônimo Rodrigues celebrou a conclusão da principal etapa de modernização do complexo, que também requalificou o Centro Técnico e as áreas dos corpos estáveis. Segundo o governador, mesma com a reforma, o TCA manteve a identidade que marcou a vida de diferentes gerações e irá ser um impulsionador da economia criativa na Bahia.

“Estamos entregando um teatro preparado para o futuro, sem perder a história. É um investimento que preserva um patrimônio do povo baiano, impulsiona a economia criativa, gera emprego, movimenta o turismo e garante que a Bahia continue ocupando um lugar de protagonismo na produção cultural do Brasil", comentou o governador.

Autoridades durante descerramento da placa que marca a reforma do TCA - Foto: Uendel Galter | Ag A TARDE

Arquitetura moderna

Para o secretário estadual de Cultura, Bruno Monteiro, o novo TCA consegue preservar sua histórica arquitetura moderna ao mesmo tempo em que salta para a vanguarda tecnológica, com um refinamento acústico assinado pelo escritório de José Augusto Nepomuceno.

“Agora, no final da nossa gestão, a gente entregar esse Teatro completamente modernizado, voltar a esse mesmo espaço agora para entregá-lo totalmente modernizado, é uma satisfação muito grande, que com certeza vem para agregar nessas minhas memórias que já são muito fortes e muito marcantes aqui do TCA”, afirmou Bruno Monteiro em A TARDE.

Não tenho como não lembrar do último momento que eu tive na sala principal, antes do incêndio, no dia 6 de janeiro de 2023, quando eu recebi o cargo de secretário de cultura. Foi um momento muito importante, um momento em que eu me apresentei pra classe artística, para a comunidade, para a população baiana, com o nosso programa de trabalho e 19 dias depois houve um incêndio e nós iniciamos todo esse processo Bruno Monteiro - Secretário de Cultura do Estado da Bahia

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, também pontuou a tecnologia envolvendo a acústica e elogiou o projeto arquitetônico do TCA. Falando também enquanto artista, a cantora classificou o Teatro Castro Alves como um “palco sagrado de transformação”.

“Estamos recebendo uma jóia, porque olhando as paredes, o que foi feito aqui nesse Teatro Castro Alves, a nível de acústica, a nível de acomodações, a nível de espaço para a realização de ensaios, é imenso, é maravilhoso, é diferenciado. Com imenso orgulho e emoção que estou aqui hoje, participando como artista, como ministra da Cultura. Para nós, profissionais da arte e da cultura, o palco é sagrado, é o espaço de transformação, é um espaço onde a gente consegue fazer uma mudança da energia, do clima, para nós e para quem nos assiste”, ressaltou a ministra.

A solenidade

A reabertura do TCA trouxe referências dos quatro cantos do território baiano. Do Recôncavo ao Sertão, do Sul ao Oeste — a cultura do estado foi exposta como ela é: um sincretismo cultural que faz a Bahia ter uma identidade única e ser, de fato, a Bahia.

Conduzida pelo ator Jackson Costa, o início da solenidade fez referências às matrizes africanas, trazendo o espetáculo “ O Candomblé da Barroquinha”, além do cordelista e repentista, Mestre Bule Bule, que deu um show de improviso.

Jackson Costa (ajoelhado) e Mestre Bule Bule - Foto: Uendel Galter | Ag A TARDE

"Fazer teatro é um exercício de estar juntos. Então, sejamos gente juntos. O tempo agora passando aqui, você percebe? Este é o momento em que a obra se faz. O silêncio. A luz. A trilha sonora. O que é arte? Não é arte um artista sozinho. Esse palco reabre para abraçar o nosso tempo. Estamos em casa, sejamos gente juntos. Hoje, o TCA retorna, em berço e manifesto. Viva ao teatro da Bahia”, recitou Jackson Costa.

Renascimento

Não poderia haver palco mais simbólico para o reencontro da Bahia com sua própria identidade. Cinquenta e sete anos após o antológico show Barra 69, que marcou sua despedida e a de Caetano Veloso antes do exílio imposto pela ditadura militar, Gilberto Gil retornou à Sala Principal do TCA como a grande voz do espetáculo que marcou a reabertura do espaço.

E se o tempo é rei, na voz do grande mestre ele também pode e deve ser “A paz”, canção que abriu a apresentação de Gil ao lado da Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba).

Emocionado diante da plateia, Gil reviveu sua conexão com o teatro, ao qual chamou de “fênix”, ao pontuar o valor do renascimento do equipamento, que já foi atingido por três incêndios.

“Essa é a terceira vez que essa casa é obrigada a se refazer, se restituir. Queimou três vezes, mas estamos aqui, as cinzas, como uma fênix, renascendo das cinzas. Viva ao Teatro Castro Alves!”, celebrou.

Em noite recheada, os anfitriões do TCA, a Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba), e o Balé Teatro Castro Alves (BTCA), receberam o público em uma performance conjunta emocionante, que uniu música e dança.

Apresentação do BTCA e OSBA na reabetura do TCA - Foto: Uendel Galter | Ag A TARDE

Logo depois, o palco também foi abençoado por Lazzo Matumbi, que entregou o TCA ao sagrado que rege a Bahia nas canções “Sou de Nanã Ewá” e “É D'Oxum”.

Outra participação especial foi a de Virgínia Rodrigues, em apresentações viscerais de “O Canto de Ossanha” e “Yáyá Massemba”. Para a artista, “o palco do TCA é o mais importante da Bahia”. A presença feminina ganhou ainda mais força com a potência de Sued Nunes.

“Momento emblemático na história da nossa cultura. Eu sou uma semente de tudo o que esse palco plantou, do que floresceu nessa nova geração”, afirmou ela.

Em uma verdadeira “Anunciação” das boas novas, Simone se juntou a celebração e também fez questão de agradecer aos trabalhadores da obra.

“Quero pisar muitas vezes mais nesse palco. Fico feliz pelo momento que a gente está passando. Muito obrigada a todos que vestiram a camisa e suaram, a plateia será dos trabalhadores que construíram esse teatro”, declarou.

Simone, Virgínia Rodrigues, Gilberto Gil e Sued Nunes - Foto: Uendel Galter | Ag A TARDE

A solenidade teve direção artística de Elísio Lopes e direção musical do maestro Carlos Prazeres e de Manno Góes.

Novo TCA

Tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), o Teatro Castro Alves passou por ampla modernização, com restauração das fachadas, requalificação da Sala Principal e do foyer histórico, implantação de novos sistemas de iluminação, sonorização e mecânica cênica, ampliação da acessibilidade, construção do Edifício Lâmina, além da atualização dos sistemas de segurança, infraestrutura e sustentabilidade.

A acessibilidade é um dos destaques da requalificação. Um novo edifício anexo garante circulação autônoma por todos os espaços do complexo, além da implantação de lugares reservados para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida.

O teatro passa a contar ainda com cabines para audiodescrição, interpretação em Libras e estrutura para legendagem simultânea. Já as ações de sustentabilidade incluem sistema de captação de águas pluviais, iluminação em LED e reaproveitamento de materiais utilizados durante a obra.