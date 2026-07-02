Jerônimo exalta protagonismo de "pessoas comuns" no 2 de Julho

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) marcou presença no desfile cívico-militar em comemoração à Independência do Brasil na Bahia, o 2 de Julho, na manhã desta quinta-feira, 2. Em entrevista coletiva, o petista exaltou o protagonismo de "pessoas comuns" tanto em relação ao marco histórico como nos dias atuais.

"Nós tínhamos uma grande quantidade de pessoas comuns, pessoas como nós, trabalhadores. Nós temos o exemplo de Maria Filipa, que era uma marisqueira, trabalhadora, uma mulher negra que contribuiu, que ajudou. Como hoje, nós temos as pessoas do dia a dia que ajudam a gente a construir a nossa independência e a nossa soberania", destacou.

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Segundo o político, a marcha é importante, sobretudo para reforçar o real conceito sobre independência.

"Um povo soberano, um povo livre, é um povo com educação, com capacidade de oportunidade, é um povo que sabe que tem o direito à saúde, à segurança pública, à estrada. É isso que nós estamos fazendo aqui", disse.

Festejos do 2 de Julho

Durante o discurso, o chefe do Executivo estadual falou sobre a expectativa para os festejos relacionado à data, que tem contam com etapas simbólicas ao longo do dia em diversos pontos da capital baiana.

"Eu espero que a gente possa ver as escolas desfilando no dia de hoje. Ver os blocos, ver as pessoas estamparem as suas janelas, as imagens da Bahia, do Brasil, dos nossos heróis. Na parte da tarde, ver a ação da Marinha, como ela ajudou a independência, e depois no Campo Grande, fazer as homenagens, levar as flores no pé do Caboclo", citou.

O governador finalizou falando sobre a importância de passar para as gerações atuais o legado da comemoração para que os jovens "espalhem a responsabilidade nossa com a independência do Brasil na Bahia".