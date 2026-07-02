Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

INDEPENDÊNCIA DA BAHIA

Jerônimo exalta protagonismo de "pessoas comuns" no 2 de Julho

Governador da Bahia esteve presente no desfile em comemoração à data, ocorrido nesta quinta-feira

Ane Catarine e Luiza Nascimento
Por Ane Catarine e Luiza Nascimento
Jerônimo no 2 de Julho de 2026
Jerônimo no 2 de Julho de 2026 - Foto: Ane Catarine | AG. A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) marcou presença no desfile cívico-militar em comemoração à Independência do Brasil na Bahia, o 2 de Julho, na manhã desta quinta-feira, 2. Em entrevista coletiva, o petista exaltou o protagonismo de "pessoas comuns" tanto em relação ao marco histórico como nos dias atuais.

"Nós tínhamos uma grande quantidade de pessoas comuns, pessoas como nós, trabalhadores. Nós temos o exemplo de Maria Filipa, que era uma marisqueira, trabalhadora, uma mulher negra que contribuiu, que ajudou. Como hoje, nós temos as pessoas do dia a dia que ajudam a gente a construir a nossa independência e a nossa soberania", destacou.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Segundo o político, a marcha é importante, sobretudo para reforçar o real conceito sobre independência.

"Um povo soberano, um povo livre, é um povo com educação, com capacidade de oportunidade, é um povo que sabe que tem o direito à saúde, à segurança pública, à estrada. É isso que nós estamos fazendo aqui", disse.

Leia Também:

SUPERAÇÃO

Jovem lutador de jiu-jitsu vende bala no 2 de Julho para competir na Europa
Jovem lutador de jiu-jitsu vende bala no 2 de Julho para competir na Europa imagem

FÉ E SOBREVIVÊNCIA

Vozes da Liberdade: quatro décadas de devoção e trabalho no 2 de Julho
Vozes da Liberdade: quatro décadas de devoção e trabalho no 2 de Julho imagem

INDEPENDÊNCIA DA BAHIA

Liberdade lota cedo no início das celebrações do 2 de Julho em Salvador
Liberdade lota cedo no início das celebrações do 2 de Julho em Salvador imagem

Festejos do 2 de Julho

Durante o discurso, o chefe do Executivo estadual falou sobre a expectativa para os festejos relacionado à data, que tem contam com etapas simbólicas ao longo do dia em diversos pontos da capital baiana.

"Eu espero que a gente possa ver as escolas desfilando no dia de hoje. Ver os blocos, ver as pessoas estamparem as suas janelas, as imagens da Bahia, do Brasil, dos nossos heróis. Na parte da tarde, ver a ação da Marinha, como ela ajudou a independência, e depois no Campo Grande, fazer as homenagens, levar as flores no pé do Caboclo", citou.

O governador finalizou falando sobre a importância de passar para as gerações atuais o legado da comemoração para que os jovens "espalhem a responsabilidade nossa com a independência do Brasil na Bahia".

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

2 de Julho Independência da Bahia jerônimo

Relacionadas

Mais lidas