Jovem lutador de jiu-jitsu vende bala no 2 de Julho para competir na Europa

Em meio às celebrações, o 2 de Julho também se torna um palco de esperança e mobilização para muitos. Robert Richarlyson, de 14 anos, faixa verde de jiu-jitsu e morador de São Tomé de Paripe, começou a percorrer o bairro da Liberdade às 2h da manhã. O objetivo não é apenas festejar, mas buscar patrocínio para disputar o campeonato europeu da modalidade.

"Eu vim entregar uns panfletos e vim atrás de patrocínio para poder competir", conta o jovem atleta da categoria Infanto-Juvenil 2. Com um custo estimado entre R$ 4 mil e R$ 5 mil para a viagem, Robert já conseguiu arrecadar cerca de R$ 500. Apesar do desafio, ele mantém a determinação de alcançar o valor necessário até dezembro.

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A força de uma mãe na linha de frente

Robert Richarlyson ao lado de sua mãe, Priscila da Penha Campos - Foto: Jair Mendonça | Ag. A TARDE

Ao lado de Robert está sua mãe, Priscila da Penha Campos, que divide com o filho o cansaço e a esperança.

"Para mim é um orgulho", diz ela, emocionada. Priscila ressalta a dificuldade de encontrar oportunidades para jovens em regiões periféricas e explica a importância de buscar apoio público, mencionando o desejo de que o esforço do filho chegue ao conhecimento de autoridades, como o prefeito Bruno Reis ou o governador Jerônimo Rodrigues, já que Robert não foi contemplado pelo programa Bolsa Atleta.

"Como mãe, cheguei às 2h30 da manhã no evento e estou aqui em pé, na luta com ele", completa. Mãe de cinco filhos, Priscila enfatiza que a união familiar é o que sustenta o sonho de Robert. "Ele está atrás do sonho dele, não só por ele, mas sim para trazer uma melhoria de vida para a família."