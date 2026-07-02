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2 DE JULHO

"Oposição torce contra", dispara Ivana Bastos sobre Ponte Salvador-Itaparica

Presidente da Alba comenta críticas de opositores ao projeto

Leo Almeida e Cássio Moreira
Por Leo Almeida e Cássio Moreira
| Atualizada em
Ivana Bastos, presidente da Alba
Ivana Bastos, presidente da Alba - Foto: Ane Catarine | AG. A TARDE

A presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Ivana Bastos (PSD), não poupou o bloco de oposição ao comentar, nesta quinta-feira, 2, durante o desfile em comemoração aos 203 anos de independência do Brasil na Bahia, as críticas ao projeto da Ponte Salvador-Itaparica.

Ivana classificou como "lamentável" a posição do grupo ao equipamento, que teve o início da sua construção consolidado na quarta, 1º, em agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Bahia, e afirmou que os opositores ao governador Jerônimo Rodrigues (PT) "torcem contra".

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"A oposição torce contra. A gente vê uma obra magnífica chegando à Bahia, e o papel da oposição era dizer "boa sorte" [...] Então, é lamentável", disparou.

Alba e eleições

Questionada pelo portal A TARDE sobre a adoção de regime híbrido nas sessões no segundo semestre, por conta do calendário eleitoral, Ivana afirmou que a decisão será tomada em conjunto pelas assembleias legislativas, ainda em agosto, quando retornam as atividades das casas.

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"Nós vamos nos reunir logo após o recesso, e vamos tomar essa decisão. Tem uma reunião já no final de agosto entre os presidentes de assembleias, aí vamos tomar essa decisão de quantas vezes por semana, se vai ser híbrido ou não. Nossa intenção é de que todas as casas legislativas tomem uma decisão conjunta", explicou.

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Ivana Bastos ponte salvador-itaparica

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