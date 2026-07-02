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POLÍCIA

2 de Julho conta com 1,3 mil agentes de segurança, aeronaves e drones

Secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner detalhou o esquema de segurança para os festejos

Leo Almeida e Luiza Nascimento
Por Leo Almeida e Luiza Nascimento
| Atualizada em
Desfile cívico do 2 de Julho
Desfile cívico do 2 de Julho - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

As celebrações da Independência do Brasil na Bahia, o 2 de Julho, acontecem nesta quinta-feira, 2, em Salvador. Cada vez mais, o evento reúne cidadãos e turistas que buscam exaltar os heróis e heroínas que fizeram parte do momento histórico.

Desta forma, a cada ano, o esquema de segurança relacionado aos festejos ganha um reforço maior. Durante a concentração para o desfile cívico-militar, que começa na Lapinha e segue até o Terreiro de Jesus, no Pelourinho, o portal A TARDE conversou com o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner, que detalhou as ações adotadas pela pasta para o momento.

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"Nós destacamos um número de 1.300 mil profissionais de segurança pública, policiais militares e civis e bombeiros, peritos que estarão destacados para garantir a segurança da população e dos turistas, pois cada vez mais turistas vêm para essa data festiva, importante para a Bahia e para o Brasil", disse Werner.

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Confira esquema de segurança para o 2 de Julho

  • 1,3 mil profissionais de segurança pública como policiais militares e civis e bombeiros, peritos;
  • 400 câmeras de videomonitoramento espalhadas ao longo do percurso;
  • aeronaves;
  • equipamentos e pontos de socorro e salvamento dos Bombeiros ;
  • drones;
  • policiais infiltrados, principalmente em locais de grande aglomeração.

"Toda a atenção é voltada para que a gente possa garantir a segurança de todos que já chegaram, que chegarão e permanecerão o dia todo nesse dia festivo", finalizou o secretário.

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Tags

2 de Julho Marcelo Werner segurança pública

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