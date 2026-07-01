Trio é preso após fraudar cartelas de bingo em quermesse

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Uma noite de celebração na quermesse da Paróquia São Pedro e São Martinho, em Guatapará (SP), acabou em confusão. Um trio foi preso após ser acusado de fraudar as cartelas de um bingo, que tinha premiação de R$ 3 mil.

De acordo com informações da Polícia Civil, os suspeitos foram identificados como Wellington Cristian de Souza, de 32 anos, Emerson Claiton Pereira, de 50 anos, e Liliane Aparecida Urbani, de 45 anos.

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Eles teriam apresentado cartelas adulteradas durante o jogo, a fim de receber o prêmio de maneira fácil. A atitude foi denunciada por pessoas presentes no evento e classificada como os crimes de estelionato e organização criminosa.

Apesar da prisão em flagrante, os suspeitos foram liberados provisoriamente e estão aguardando a audiência de custódia do caso, que está sendo investigado pela Polícia Civil.