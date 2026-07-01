Na Bahia, Lula defende PEC 5x2 no Senado e crava: "Vamos aprovar".

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) demonstrou confiança com o fim da escala 6x1, com a eventual aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que altera a jornada de trabalho no Brasil — o texto passou na Câmara dos Deputados, no final de maio, e agora está no Senado.

Em discurso durante a entrega de um hospital na cidade de Alagoinhas (centro-norte da Bahia), nesta quarta-feira, 1º, o petista relembrou os avanços realizados durante os governos petistas em áreas como educação e trabalho, e desafiou a oposição a dizer se houve alguma gestão mais exitosa do que estas no que se refere à inclusão social.

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"Quantos presidentes da República nesse país fizeram mais política de inclusão social do que nós? Procurem. Nós temos o Getúlio Vargas em 1936, com a criação do salário mínimo, que foi uma revolução, porque os outros não tinham renda naquele tempo. Temos o mesmo Getúlio Vargas em 1943, com a criação da CLT, que estabeleceu jornada de trabalho e direito de férias. Porque, naquele tempo, se trabalhava 14 horas por dia, não tinha direito a férias", afirmou.

"Sabe o que os empresários de São Paulo falavam? Que não era preciso dar férias, porque muitos dias de férias faziam o trabalhador ficar no ócio e o levavam à cachaça e à violência. Agora, nós vamos aprovar o fim da escala 6x1 para que as pessoas possam descansar", acrescentou Lula.

Fim da escala 6x1 deve ter votação adiada no Senado

A votação da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que prevê o fim da escala de trabalho 6x1 só deve ser votada após o retorno do recesso parlamentar.

Segundo interlocutores do presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) ouvidos pela CNN Brasil, o senador pretende ouvir o governo, mas evita cravar qualquer prazo para avançar com a proposta.

A expectativa é que o debate dê mais um passo na quarta-feira, 1º, quando o Senado realiza uma audiência pública sobre a proposta, em plenário.

Além disso, Alcolumbre também deve se reunir, ainda na quarta, com a deputada Erika Hilton (PSOL-SP), autora original da PEC na Câmara.

Lula na Bahia

Após a visita a Alagoinhas, o presidente seguiu para a cidade de Vera Cruz, na Região Metropolitana de Salvador. Lá, participa da cerimônia simbólica que marca o início oficial das obras da Ponte Salvador–Ilha de Itaparica. A estrutura, de 12,4 km, diminuirá o tempo de travessia para cerca de 15 minutos.

À noite, por volta das 19h, Lula encerra o dia na cerimônia de reinauguração do Teatro Castro Alves (TCA), em Salvador. O local passou por grandes obras de reforma e modernização após danos na cobertura.