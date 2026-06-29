POLÍTICA
Fim da escala 6x1 volta a ser foco no Congresso após recesso, garante Lídice
PEC está parada no Senado há um mês, aguardando despacho do presidente da Casa
Amplamente debatida nos últimos meses e com forte apelo público, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 221/2019, que propõe o fim da escala de trabalho no regime 6x1, está parada no Senado há um mês. No entanto, a previsão é de que o projeto volte ao protagonismo nas próximas semanas, com o fim do recesso.
Em resposta ao portal A TARDE, durante entrevista coletiva, na manhã desta segunda-feira, 29, a deputada federal Lídice da Mata (PSB) garantiu que o assunto voltará a ser foco das demandas parlamentares. Na ocasião, a política baiana participou da operação assistida de embarque e desembarque de passageiros do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), em Salvador.
"Nós vamos voltar em agosto com essa disposição de apelar para o Senado, para os senadores brasileiros, que correspondam à expectativa dos homens e mulheres trabalhadores do nosso país", garantiu.
Aprovado pela Câmara dos Deputados em 27 de maio, o texto permanece aguardando despacho do presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP). Após a etapa, o documento será encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), presidida pelo também baiano Otto Alencar (PSD), para receber um relator e passar a ser discutido formalmente pelos senadores.
"O governo está fazendo todo o esforço para romper essa barreira no Senado Federal [...] Os trabalhadores nas ruas exigem, criam uma expectativa e o Congresso, através do Senado, não pode recusar ao trabalhador brasileiro", disparou Lídice.
Leia Também:
Importância do fim da escala para mulheres
De acordo com a deputada, as mulheres trabalhadoras serão as maiores beneficiadas com a aprovação do projeto. Durante a entrevista, ela destacou o papel feminino junto à família.
"Uma mulher que trabalha e mantém financeiramente a sua família, tem uma ligação com a saúde dos seus filhos, com a saúde dos seus pais, então a mulher é uma cuidadora. E como cuidadora, ela precisa ter tempo para cuidar da família, para conviver com a família, ter o direito ao lazer. Então, a 6x1 é um absurdo", afirmou.