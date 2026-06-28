Lula não deve comparecer ao 2 de Julho em Salvador por motivo de saúde

O presidenteLuiz Inácio Lula da Silva (PT) não deve comparecer aos festejos do 2 de Julho em Salvadordurante a próxima semana em razão de orientações médicas. Conforme apurado pelo portal A TARDE, o petista deve evitar exposições diretas ao sol em razão do tratamento de radioterapia, iniciado após a descoberta de um câncer de pele no couro cabeludo.

De acordo com fontes da reportagem diretamente de Brasília, Lula não possui agenda prevista em Salvador para o 2 de Julho e deve cumprir atos no Rio Grande do Norte. Informações preliminares indicam que, por conta do tratamento contra o câncer, o presidente não chegou a cogitar sua presença nas festas da Independência do Brasil na Bahia na próxima quinta-feira, 2.

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Caso a ausência se confirme, será a primeira ausência de Lula nos festejos desde 2022, quando ainda era pré-candidato à Presidência. Na ocasião, o petista realizou um ato na Arena Fonte Nova, onde reuniu lideranças políticas da Bahia.

Início da Ponte

Apesar do provável não comparecimento no 2 de Julho, Lula deve cumprir diversas agendas na Bahia durante o dia 1º. Neste domingo, 28, inclusive, o Palácio do Planalto confirmou a presença do presidente na cerimônia que dará início às obras da Ponte Salvador-Itaparica.

Ele irá visitar o canteiro de obras, em Vera Cruz, às 13h. Estão previstas as presenças do governador Jerônimo Rodrigues (PT), e da ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, entre outras autoridades.

Demais agendas

Apesar do destaque ao início da Ponte Salvador-Itaparica, o chefe do Executivo inicia sua agenda em Alagoinhas, para fazer a entrega do Hospital Regional, considerado o primeiro do programa de investimentos do governo federal, unidade fica na BR-110. O evento também contará com o prefeito Gustavo Carmo (PSD).

Após Alagoinhas, o presidente segue para Vera Cruz e, por fim, deve participar da reabertura da sala principal do Teatro Castro Alves (TCA), no bairro do Campo Grande, na capital baiana, durante a noite.

A reinauguração do TCA contará com nomes de peso da cultura baiana,com shows de Gilberto Gil e Lazzo Matumbi. Além disso, em A TARDE foi antecipado que haverá uma exposição em homenagem à arquiteta italiana Lina Bo Bardi.

O tratamento de Lula

No último dia 12, Lula anunciou que terminou as sessões de radioterapia no couro cabeludo após a retirada do câncer de pele, em abril. O tratamento teve início em maio, no Hospital Sírio-Libanês, localizado em São Paulo.

"Hoje, eu fui no hospital e terminei a minha 15ª sessão de radioterapia. Tive câncer de pele e a radioterapia é para sumir de vez qualquer perspectiva. Estou bem e feliz pela minha cura definitiva desse câncer de pele", afirmou o presidente.

Sobre o início das sessões, o hospital informou que os procedimentos tinham caráter preventivo e não provocam efeitos colaterais. Por isso, Lula poderia continuar normalmente cumprindo agendas, com poucas restrições, e mantendo a rotina.

A primeira sessão de radioterapia de Lula foi realizada em 25 de maio, em Brasília. Contudo, as sessões não ocorreram apenas na capital. Já a retirada do câncer de pele foi em 24 de abril, em São Paulo.

Desde então, o petista vinha realizando procedimentos complementares para evitar o retorno do quadro ou uma possível evolução.