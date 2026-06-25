Lula anuncia envio de hospital de campanha e socorristas à Venezuela

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou que o Brasil fará o envio de bombeiros, técnicos da Defesa Civil e da Anatel, além de equipamentos para a montagem de um hospital de campanha para socorrer as vítimas do terromoto da Venezuela. Segundo o petista, a decisão foi tomada após conversa com a presidente interina venezuelana, Delcy Rodríguez, nesta quinta-feira, 25.

Lula informou que já na próxima sexta pela amanhã irá enviar 36 bombeiros e oito técnicos, os quais estarão equipados de materiais para auxiliar no socorro e busca das vítimas do desastre. Em seguida, no sábado, serão mandados os materiais para o hospital de campanha.

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“Vamos enviar, nesta sexta (26) pela manhã, uma missão humanitária de busca e resgate urbano, em avião KC-390 da FAB, que sairá do Aeroporto de Guarulhos, com 36 bombeiros dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Paraná, quatro técnicos da Defesa Civil Nacional e outros quatro técnicos da Agência Nacional de Telecomunicações. No sábado, enviaremos mais um voo com equipamentos para a montagem de um hospital de campanha, cem purificadores de água com painel solar, medicamentos e material médico para cirurgias” disse o presidente em publicação no X.

Conversei por telefone hoje com a presidenta encarregada da Venezuela Delcy Rodríguez para prestar a solidariedade do governo brasileiro à população venezuelana vitimada pelos terremotos da quarta-feira e definir a melhor forma de prestarmos apoio ao país vizinho.



Vamos enviar,… — Lula (@LulaOficial) June 25, 2026

Lula já tinha oferecido ajuda

Na quarta, 24, Lula expressou solidariedade à Venezuela e manifestou "grande preocupação" com os impactos de dois potentes terremotos que atingiram o país vizinho.

Os abalos sísmicos registraram magnitude superior a 7 na escala Richter, provocando mortes, danos severos à infraestrutura e o deslocamento de moradores em diferentes regiões venezuelanas.

"Instruí o Ministério das Relações Exteriores que avalie, juntamente com a embaixada do Brasil em Caracas, a situação no país e as medidas de assistência que o Brasil possa adotar", afirmou Lula.

O terremoto

Dois terremotos de magnitude 7,2 e 7,5 atingiram a Venezuela no fim da tarde de quarta e provocaram alerta de tsunami para áreas do Caribe. Os tremores tiveram epicentro no norte do país e foram sentidos em diferentes regiões venezuelanas, incluindo a capital Caracas, além de localidades da Colômbia.

Conforme a Agência Brasil, o número de mortos na Venezuela devido aos dois terremotos chegou a 188. Segundo o presidente do Congresso, Jorge Rodríguez, irmão da presdiente do país, também há mais de 1.500 o número de pessoas hospitalizadas.

Essa quantidade, no entanto, tende a ser bem maior dos que a divulgada até o momento. De acordo com o site Desaparecidos Terremoto Venezuela, criado pela sociedade civil para reunir informações extra oficiais sobre vítimas, há mais de 40 mil pessoas desaparecidas.