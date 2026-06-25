Papa Leão XIV doa R$ 590 mil para vítimas de terremoto na Venezuela

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O papa Leão XIV anunciou uma ajuda de 100 mil euros, cerca de R$ 590 mil, para atender vítimas do terremoto que atingiu a Venezuela nesta semana. A informação foi divulgada pelo Vaticano nesta quinta-feira, 25.

Em nota, a Santa Sé informou que seguirá acompanhando a situação e prestando apoio à população venezuelana por meio da Igreja local.

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Segundo o comunicado, as demandas mais urgentes devem ser atendidas nos próximos dias, conforme a necessidade das áreas afetadas.

Terremoto na Venezuela

A tragédia começou na noite de quarta-feira, 24, quando dois abalos sísmicos de forte intensidade atingiram o território venezuelano em um intervalo de segundos.

O primeiro tremor, de magnitude 7,2, foi registrado em San Felipe. O segundo ocorreu 39 segundos depois, em Yumare.

O balanço mais recente divulgado pelas autoridades aponta 188 mortos, mais de mil feridos e milhares de desaparecidos. Diante do cenário, a presidente interina Delcy Rodríguez decretou estado de emergência.

Além das mortes e destruição, os tremores também impactaram a infraestrutura do país. O principal aeroporto da Venezuela, em Caracas, teve operações afetadas, enquanto equipes de resgate continuam mobilizadas na busca por desaparecidos.