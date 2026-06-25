Terremoto na Venezuela é o mais forte em mais de 100 anos

Os dois terremotos que atingiram a Venezuela foram os mais fortes a atingir o país em mais de um século. Os tremores de quarta-feira, 24, foram os maiores registrados desde 1900. Na ocasião, a costa norte do país foi atingida por um terremoto de magnitude 7,7.

A região norte do país tem um histórico de abalos sísmicos destrutivos, segundo dados do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). No entanto, nos últimos seis anos, somente sete sismos de magnitude seis ou superior foram registrados.

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O mais devastador deles foi em julho de 1967, quando um tremor de 6,6 e epicentro a cerca de 131 km a leste causou aproximadamente 240 mortes e centenas de feridos.

O primeiro abalo sísmico de quarta, de magnitude 7,1 na escala Richter, foi registrado às 18h04 no horário local, e teve o epicentro próximo à cidade de San Felipe, no estado de Yaracuy, cerca de 280 quilômetros a oeste de Caracas.

Apenas 39 segundos depois e com epicentro a apenas 5 km de distância, um segundo tremor foi sentido próximo ao município de Yumare. Esse foi ainda mais forte, de magnitude 7,5, segundo o USGS. A região também foi afetada por mais de 20 tremores secundários.

Alertas de tsunami chegaram a ser emitidos para a região do Caribe pelo Sistema de Alerta de Tsunamis dos Estados Unidos após os terremotos. Os alertas foram retirados depois.

Mortos e feridos

Delcy Rodriguez, presidente interina do país, confirmou 32 mortes e 700 feridos. Contudo, o número deve aumentar, já que não conta com registros de La Guaira, região mais atingida pelo terremoto.

O USGS estimou que o número de mortos possa ficar entre 10 mil e 100 mil. “É provável que haja um alto número de vítimas e danos extensos, e é provável que o desastre seja generalizado”, informou a agência norte-americana em sua análise inicial.

Desaparecidos

Até o momento, foram reportados 8.378 desaparecidos. Desses, 418 já foram localizados e 7.960 permanecem sem contato com as famílias.

Vídeos mostram destruição

Relatos e vídeos compartilhados nas redes sociais mostram que diversos prédios desabaram em La Guaira.

Basado en las imágenes y reportes iniciales de daños, así como de posibles víctimas atrapadas en Caracas, Maracay y La Guaira, se requerirá asistencia humanitaria internacional de forma inmediata. Varios edificios de apartamentos y oficinas han colapsado total o parcialmente, y… pic.twitter.com/kEH3zSGGkq — Delmiro De Barrio  (@DelmiroDeBarrio) June 25, 2026

A presidente afirmou que, na cidade, há dezenas de edifícios desabados e há um trabalho de resgate árduo em curso. “La Guaira tornou-se uma zona de desastre”, afirmou.

Além disso, Delcy Rodríguez declarou situação de emergência e disse que na manhã desta quinta-feira, 25, equipes de busca de países como Estados Unidos, República Dominicana, El Salvador, México e Catar devem chegar ao país para ajudar nos esforços para resgatar pessoas com vida.

Brasil ofereceu ajuda

O Brasil e dezenas de outros países ofereceram ajuda. Pelas redes sociais, o presidente Lula disse, nesta quarta-feira, que pediu ao Ministério das Relações Exteriores que avalie, juntamente com a Embaixada do Brasil em Caracas, a situação no país e as medidas de assistência que o Brasil possa adotar.

“Reafirmo nossa determinação em apoiar o governo da presidenta encarregada Delcy Rodríguez na recuperação de áreas afetadas desse país irmão”, disse.

A mensagem de Lula foi respondida por Delcy. “Recebemos com profunda gratidão a mensagem do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a disposição do Governo brasileiro de solidarizar-se com o povo da Venezuela durante esta tragédia”, afirmou.

Não há relatos de brasileiros feridos

De acordo com o Palácio do Itamaraty “não há, até o presente momento, notícia de cidadãos brasileiros atingidos pelos efeitos dos terremotos”. A pasta disse que monitora a situação na Venezuela.

Para os brasileiros que estão no país, o Itamaraty explicou que o plantão consular permanece à disposição para prestar assistência. O plantão da Embaixada do Brasil em Caracas pode ser contatado por meio do telefone +58 414-3723337 e o plantão consular em Brasília, pelo telefone +55 (61) 98260-0610.

Tremor foi sentido no Brasil

Estados do Norte do Brasil sentiram o tremor por volta das 19h30 da noite. Moradores de Belém (PA), Manaus (AM), Macapá (AP) e Boa Vista (RR) relataram tremores e, em alguns casos, deixaram prédios por precaução.

Conforme o Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP), não há qualquer risco de danos para as cidades brasileiras.

“É relativamente comum que sismos dessas magnitudes e com essas profundidades sejam sentidos a vários quilômetros de distância do epicentro. Apesar do susto que podem causar nas pessoas por aqui, a distâncias como essa não há chance de danos para as cidades brasileiras”, disse Bruno Collaço, sismólogo do Centro de Sismologia da USP.