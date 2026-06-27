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EM DEFESA

Jerônimo diz que oposição tenta atingir Lula em ataques a Wagner

Governador defendeu o ex-líder do governo Lula no Senado momentos antes do PGP de Barreiras

Redação
Por Redação
Governador se emocionou ao defenser Jaques Wagner
Governador se emocionou ao defenser Jaques Wagner - Foto: Reprodução | Flickr

O governador Jerônimo Rodrigues (PT), pré-candidato à reeleição, saiu em defesa do senador Jaques Wagner (PT) antes da plenária do Programa de Governo Participativo (PGP) em Barreiras, neste sábado, 27. Em pronunciamento, o gestor sugeriu que os ataques a Wagner fazem parte de uma estratégia para desgastar a imagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

No ato, Jerônimo também relacionou a emoção que demonstrou em agenda recente tanto à entrega do serviço de radioterapia no Hospital do Oeste quanto ao que classificou como uma injustiça contra o senador.

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“Depois do que aconteceu nesses últimos tempos com o senador Jaques Wagner, é o primeiro ato público que ele vem com a gente”, afirmou Jerônimo. “Foi emoção naquela hora”, disse o governador.

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Estratégia maior

Para Jerônimo, os ataques a Wagner fazem parte de uma estratégia maior, voltada a desgastar o presidente Lula. “Na verdade, querem pegar Lula primeiro. Usam a gente o tempo inteiro pra bater no Lula. Depois, pegam uma pessoa que é um patrimônio nosso”, afirmou. Em defesa da trajetória do senador, completou: “Você nunca ouviu em 20 anos dizer que ele era desonesto”.

O governador demonstrou confiança na resposta de Wagner e fez questão de reforçar que conta com o senador na construção política do grupo na Bahia. “A gente quer que Wagner continue firme e forte, faça sua defesa e possa ajudar a gente a continuar governando o Brasil e a Bahia”, afirmou.

Aos adversários, Jerônimo respondeu com o que considera sua melhor arma: o trabalho.

“Eu vou usar meu tempo para mostrar o que nós fazemos”, disse ao comentar críticas da oposição. Na sequência, listou estradas, hospitais, escolas de tempo integral e o novo serviço de radioterapia como marcas de sua gestão.

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ataque barreiras JAQUES WAGNER Jerônimo Rodrigues Lula

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