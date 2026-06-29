Deputado petista ironiza críticas da oposição ao VLT: “Perdeu o rumo”

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O deputado estadual Robinson Almeida (PT) rebateu as críticas da oposição em relação às obras que estão sendo desenvolvidas no governo Jerônimo Rodrigues (PT), como a do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT). Segundo o parlamentar, o bloco "perdeu o rumo”.

A declaração aconteceu na manhã desta segunda-feira, 29, durante a operação assistida de embarque e desembarque de passageiros do VLT, em Salvador.

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“O VLT já é uma realidade, uma obra magnífica de mobilidade urbana em Salvador, abrindo o caminho de desenvolvimento para o Subúrbio, região sempre esquecida pela oposição. Hoje, o governador entrega em operação assistida os primeiros quatro dos 40 km totais”, iniciou Robinson em entrevista à imprensa.

Robinson Almeida (PT) - Foto: Ane Catarine | Ag. A TARDE

O petista afirmou que “dá mesma maneira [que fizeram com o VLT], eles estão negando a Ponte Salvador-Itaparica, mas na quarta-feira, o presidente Lula vai estar aqui colocando a primeira estaca”.

Na agenda de Lula na Bahia consta que, por volta das 13h, ele visitará o canteiro de obras, para cravar a primeira estaca da ponte Salvador-Itaparica.

“A oposição perdeu o rumo, não sabe como criticar, como se opor, e está negando a realidade, só que o povo está vendo outra realidade e certamente aprovando as ações do presidente Lula e do governador Jerônimo Rodrigues”, finalizou.