População não vai pagar para usar o VLT de Salvador até dezembro

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Os soteropolitanos já podem se preparar para fazer as primeiras viagens do Veículo Leve sob Trilho (VLT) de Salvador. A fase de teste deve ser iniciada no dia 1º de julho, quando o governador Jerônimo Rodrigues (PT) fará a inauguração do trecho da Estação Calçada ao Lobato.

Segundo informações apuradas pelo portal A TARDE, nesta quarta-feira, 17, a operação assistida do modal inédito vai até dezembro. Neste período, a população não pagará para utilizar o transporte.

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Como pontapé para iniciar a operação, o gestor estadual inaugurou, nesta noite, a Estação Calçada, localizada no bairro que leva o mesmo nome. Segundo o governo do estado, o espaço foi revitalizado, mantendo a identidade original da antiga Estação de Trem da Calçada.

"Vai servir de visitação para escolas, para moradores, não faz o trem do VLT passar até lá. Essa praça aqui à frente também está sendo restaurada" disse Jerônimo em discurso na inauguração.

A entrega integra o Lote 1 do empreendimento, correspondente ao trecho entre Calçada e Ilha de São João, que já alcançou mais de 64% de execução.

Estação Calçada revitalizada - Foto: Joá Souza | Ag. A TARDE

Veja vídeo

Expectativa de Lula na Bahia

A expectativa é que a inauguração do VLT de Salvador conte com a presença do presidente Lula (PT), que estará em Salvador no dia seguinte, 2 de Julho, para participar do cortejo cívico da Independência do Brasil na Bahia.

“Fiz dois convites ao presidente Lula para participar de entregas importantes. Ele, no entanto, me confirmou que deve estar aqui no dia 2 de Julho. Esperamos que possa vir”, disse o governador no dia 7 de maio à imprensa.

Prazos eleitorais

A entrega deve ser uma das últimas de Jerônimo antes das eleições. A legislação eleitoral proíbe candidatos de participarem de inaugurações de obras públicas nos três meses que antecedem o pleito.

Considerando que em 2026 o primeiro turno será no dia 4 de outubro, a proibição de comparecimento a inaugurações começa em 4 de julho.

Investimento

A Estação Calçada foi totalmente requalificada para se adequar à operação do VLT de Salvador. Ao todo, a requalificação contou com investimento de R$ 13 milhões.

Próximas etapas: Como funcionam os lotes do VLT de Salvador

O VLT de Salvador terá cerca de 44 quilômetros de extensão, 50 paradas e integração física e operacional com as linhas do metrô nas estações Águas Claras e Bairro da Paz.

O projeto está dividido em frentes de trabalho com diferentes níveis de execução:

Lote 1: Calçada – Ilha de São João e Extensão Comércio

Este lote já ultrapassou os 64% de execução física. O trecho principal (Ilha de São João–Calçada) terá 17 quilômetros e 19 paradas.

Já a extensão que ligará a Calçada ao bairro do Comércio terá 3,6 quilômetros e seis estações, facilitando o acesso ao Mercado Modelo e ao Elevador Lacerda (atualmente com 7% de obras).

Trecho 2: Paripe – Águas Claras

Com cerca de 47% de execução, este trecho compreende nove quilômetros e oito paradas. Na estação de Águas Claras, o VLT fará a integração direta com o metrô, o terminal de ônibus urbano e a Nova Rodoviária de Salvador.

Trecho 3: Águas Claras – Piatã

Esta etapa faz a ligação transversal até a Orla de Salvador, somando 10,5 quilômetros e nove paradas. O trecho encontra-se em fase inicial de implantação, com cerca de 3% de execução, e prevê a integração com a Linha 2 do metrô na estação Bairro da Paz.