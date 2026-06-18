Jerônimo Rodrigues entrega nova Estrada do Derba e celebra avanço do VLT

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) entregou, nesta quinta-feira, 18, a duplicação da BA-528, conhecida como Estrada do Derba, no trecho entre Águas Claras e a passagem inferior de acesso ao Hospital do Subúrbio.

A entrega faz parte das intervenções previstas no projeto de implantação do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) de Salvador e ocorre um dia após a inauguração da Estação Calçada, primeira do novo sistema de transporte da capital baiana.

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Em discurso inflamado durante o ato que contou com a presença de secretários, deputados, vereadores e moradores da região, o governador convidou a população a conhecer a obra.

Não transformo meu discurso de convite oficial em ironia. Eu não estou ironizando nenhum prefeito, nem a vice, nem os vereadores da oposição, muito menos os deputados. Eu estou convidando para conhecer as coisas como estão no projeto, para que não torçam contra Jerônimo Rodrigues, governador

O chefe do Executivo também destacou sua preocupação com a sustentabilidade ao informar que destinou uma área para o reflorestamento.

“Foi feita uma recomposição da Mata Atlântica, onde foram plantadas árvores que às vezes nem tinham da Mata Atlântica. Isso através de um estudo feito com a equipe que se debruçou sobre a recomposição dessa fauna e flora que aqui está”, ressaltou.

Jerônimo entregou duplicação da Estrada do Derba nesta quinta-feira, 18. - Foto: Rodrigo Tardio / Ag. A TARDE

Monitoramento

Ainda durante sua fala, Jerônimo revelou que todo o percurso do VLT, que abrange mais de 40 quilômetros de extensão, serão vigiados por câmeras de monitoramento para garantir mais segurança aos usuários.

“Vão ter câmeras de segurança na central de inteligência, para garantir reconhecimento facial. Aviso logo àqueles e àquelas que querem fazer bobagem aqui nessa pista bacana: vocês estão monitorados. Em todo o trecho do VLT terão câmeras conectadas com o sistema de segurança”, afirmou.

Início da operação

O início da operação assistida do VLT de Salvador e Região Metropolitana entra terá início do mês de julho. Segundo informações apuradas pelo portal A TARDE, a operação assistida do modal inédito vai até dezembro. Neste período, a população não pagará para utilizar o transporte.

Nova Estrada do Derba

Coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur) e pela Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB), esta etapa recebeu investimento de R$ 251,1 milhões.

Desse total, R$ 239,4 milhões foram destinados à duplicação da rodovia e R$ 11,7 milhões à construção da passagem inferior de acesso ao Hospital do Subúrbio.

Estrada do Derba - Foto: Joá Souza | GOVBA

A intervenção contempla 5,84 quilômetros de novas vias, sendo 3,8 quilômetros de pista principal duplicada e dois quilômetros de alças de acesso.

A obra foi executada para eliminar pontos críticos de congestionamento e melhorar a fluidez do tráfego em uma das principais ligações viárias da capital.