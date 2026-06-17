Wagner e Rui se encantam com a primeira estação do VLT de Salvador

A primeira estação do Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT) de Salvador foi inaugurada nesta quarta-feira, 17, no bairro da Calçada, na Cidade Baixa. Segundo o governo do estado, o espaço foi revitalizado, mantendo a identidade original da antiga Estação de Trem da Calçada.

Presente no ato, o senador Jaques Wagner (PT) exaltou a beleza do equipamento. “Eu mostrei as fotos da estação para muita gente e a reação da maioria era dizer que parece uma uma estação ferroviária da Europa, porque talvez botaram na cabeça da gente que coisa boa está fora daqui, e a gente está vendo que a coisa boa está aqui”, celebrou Wagner.

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A estrutura na Calçada reúne áreas comerciais, salas de apoio e espaços operacionais, além de prever, no pavimento superior, um memorial ferroviário, reforçando a integração entre mobilidade, patrimônio histórico, cultura e convivência urbana.

O pátio central, um dos principais espaços da estação, recebeu bancos de madeira, jardineiras, reutilização de postes antigos e elementos artísticos que dialogam com a identidade cultural da Bahia, como um mural inspirado em Oxalá, além de esculturas que representam os quatro elementos da natureza: água, fogo, terra e ar.

Antigo abacaxi

Durante o ato, o ex-ministro da Casa Civil do governo Lula, Rui Costa, recordou a trajetória para que no antigo Trem do Subúrbio se transformasse no VLT. Ele contou que o antigo trem passou a ser administrado pelo Governo da Bahia após uma exigência da Prefeitura de Salvador que envolvia a concessão do Metrô de Salvador.

Quando o governador Wagner, em 2012, colocou o Estado à disposição para assumir e concluir a obra do metrô de Salvador que estava parada, se arrastando por 14 anos, eles colocaram a seguinte condição: eu só passo o metrô se vocês receberem esse abacaxi aqui chamado Trem do Subúrbio. E foi assim que esse trem que era do Subúrbio, que era do município, veio pra mão do governo estadual e nós fizemos todo o processo, priorizando naquele momento o metrô, que já estava em obra Rui Costa

Nova estrutura

Com investimento de aproximadamente R$ 13 milhões, a Estação Calçada foi requalificada para integrar a nova estrutura do VLT.

A intervenção contemplou cerca de 7,5 mil metros quadrados de área total, incluindo recuperação dos espaços de circulação, novas esquadrias em madeira e vidro com padrão semelhante ao original, piso em granito, plataformas de embarque e desembarque, catracas de acesso, paisagismo e iluminação cênica na fachada e no pátio central.

Estação Calçada revitalizada - Foto: Joá Souza | Ag. A TARDE

A entrega da Estação Calçada faz parte do Lote 1 do VLT, no trecho Calçada–Ilha de São João, que já alcançou mais de 64% de execução. Ao todo, o sistema terá cerca de 44 quilômetros de extensão, 50 paradas e integração física e operacional com o metrô em Águas Claras e no Bairro da Paz.