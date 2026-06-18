VLT de Salvador: maior sistema ferroviário do Brasil inicia operação em julho

Neste mês de junho, com o início da operação assistida, o VLT de Salvador e Região Metropolitana entra em cena para transformar a rotina da capital baiana, consolidando-se como o maior sistema de veículo leve sobre trilhos dedicado do Brasil.

O projeto, que é o pilar central de uma transformação estrutural sem precedentes no Subúrbio Ferroviário, deixa de ser uma promessa para se tornar a espinha dorsal de uma rede intermodal que conecta, integra e moderniza o transporte público baiano.

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A inauguração da Estação Calçada

Estação VLT Calçada - Foto: Joá Souza/GOVBA

Um dos marcos fundamentais deste lançamento é a inauguração da Estação Calçada, nesta quarta, 17. Este terminal não apenas conecta o Subúrbio Ferroviário à dinâmica do Centro Histórico, mas atua como um hub estratégico para a economia local.

Com acesso direto a pontos vitais como o Mercado Modelo e o Elevador Lacerda, a estação é a prova da visão do projeto: aproximar o trabalhador do seu destino com conforto, previsibilidade e velocidade.

A estação, inicialmente, "vai servir de visitação para escolas e para moradores. Essa praça aqui à frente também está sendo restaurada" disse o governador Jerônimo em discurso na inauguração

A engenharia de um gigante nacional

Governador Jerônimo Rodrigues - Foto: Feijão Almeida | GOVBA

O título de "maior do Brasil" não é por acaso. Enquanto muitos sistemas urbanos dependem de vias compartilhadas, o VLT de Salvador foi projetado como uma rede segregada e exclusiva.

Com uma extensão total de aproximadamente 43,71 km e 50 paradas planejadas, o sistema supera em escala e complexidade outros modelos de VLT puro operando no país.

A malha está estruturada em três eixos principais de alta eficiência

Foto: Thuane Maria/GOVBA

Trecho 1 : conectando a Ilha de São João à Calçada, com extensão estratégica até o Comércio.

: conectando a Ilha de São João à Calçada, com extensão estratégica até o Comércio. Trecho 2 : ligando Paripe a Águas Claras, um dos pontos de maior densidade populacional.

: ligando Paripe a Águas Claras, um dos pontos de maior densidade populacional. Trecho 3 : o corredor transversal entre Águas Claras e Piatã.

Previsão do percurso total do VLT - Foto: GOVBA

Integração total

VLT Salvador - Foto: Joá Souza/GOVBA

O sistema foi desenhado para conversar perfeitamente com o Sistema Metroviário Salvador e Lauro de Freitas (SMSL). A conexão em Águas Claras — que se tornará uma nova centralidade com o terminal multimodal e a Nova Rodoviária — e no Bairro da Paz permitirá que o passageiro percorra toda a cidade com uma única tarifa, otimizando drasticamente o tempo de deslocamento diário.

Transformação urbana

Skatepark de padrão olímpico integrado ao VLT - Foto: GOVBA

O projeto contempla um robusto programa de requalificação urbana que inclui:

Obras de drenagem : mitigação de alagamentos históricos na Calçada, Águas de Meninos e Comércio.

: mitigação de alagamentos históricos na Calçada, Águas de Meninos e Comércio. Espaços de convivência : construção de um Skatepark de 5 mil m² na orla de Praia Grande.

: construção de um Skatepark de 5 mil m² na orla de Praia Grande. Modernização : o uso de 40 trens de alta tecnologia, atualmente em fase de testes finais e comissionamento.

Com a meta de atingir a plena operação até o primeiro semestre de 2028, o VLT de Salvador projeta atender 150 mil passageiros por dia. Com o início da operação em junho de 2026, Salvador não apenas resolve um gargalo histórico de mobilidade, mas sinaliza para todo o Brasil que a infraestrutura ferroviária moderna é o melhor caminho para o desenvolvimento socioeconômico das metrópoles.