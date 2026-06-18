MOBILIDADE URBANA
VLT de Salvador: maior sistema ferroviário do Brasil inicia operação em julho
Com operação iniciada em junho, novo modal integra subúrbio ferróviário ao metrô e ao centro
Neste mês de junho, com o início da operação assistida, o VLT de Salvador e Região Metropolitana entra em cena para transformar a rotina da capital baiana, consolidando-se como o maior sistema de veículo leve sobre trilhos dedicado do Brasil.
O projeto, que é o pilar central de uma transformação estrutural sem precedentes no Subúrbio Ferroviário, deixa de ser uma promessa para se tornar a espinha dorsal de uma rede intermodal que conecta, integra e moderniza o transporte público baiano.
A inauguração da Estação Calçada
Um dos marcos fundamentais deste lançamento é a inauguração da Estação Calçada, nesta quarta, 17. Este terminal não apenas conecta o Subúrbio Ferroviário à dinâmica do Centro Histórico, mas atua como um hub estratégico para a economia local.
Com acesso direto a pontos vitais como o Mercado Modelo e o Elevador Lacerda, a estação é a prova da visão do projeto: aproximar o trabalhador do seu destino com conforto, previsibilidade e velocidade.
A estação, inicialmente, "vai servir de visitação para escolas e para moradores. Essa praça aqui à frente também está sendo restaurada" disse o governador Jerônimo em discurso na inauguração
A engenharia de um gigante nacional
O título de "maior do Brasil" não é por acaso. Enquanto muitos sistemas urbanos dependem de vias compartilhadas, o VLT de Salvador foi projetado como uma rede segregada e exclusiva.
Com uma extensão total de aproximadamente 43,71 km e 50 paradas planejadas, o sistema supera em escala e complexidade outros modelos de VLT puro operando no país.
A malha está estruturada em três eixos principais de alta eficiência
- Trecho 1: conectando a Ilha de São João à Calçada, com extensão estratégica até o Comércio.
- Trecho 2: ligando Paripe a Águas Claras, um dos pontos de maior densidade populacional.
- Trecho 3: o corredor transversal entre Águas Claras e Piatã.
Integração total
O sistema foi desenhado para conversar perfeitamente com o Sistema Metroviário Salvador e Lauro de Freitas (SMSL). A conexão em Águas Claras — que se tornará uma nova centralidade com o terminal multimodal e a Nova Rodoviária — e no Bairro da Paz permitirá que o passageiro percorra toda a cidade com uma única tarifa, otimizando drasticamente o tempo de deslocamento diário.
Transformação urbana
O projeto contempla um robusto programa de requalificação urbana que inclui:
- Obras de drenagem: mitigação de alagamentos históricos na Calçada, Águas de Meninos e Comércio.
- Espaços de convivência: construção de um Skatepark de 5 mil m² na orla de Praia Grande.
- Modernização: o uso de 40 trens de alta tecnologia, atualmente em fase de testes finais e comissionamento.
Com a meta de atingir a plena operação até o primeiro semestre de 2028, o VLT de Salvador projeta atender 150 mil passageiros por dia. Com o início da operação em junho de 2026, Salvador não apenas resolve um gargalo histórico de mobilidade, mas sinaliza para todo o Brasil que a infraestrutura ferroviária moderna é o melhor caminho para o desenvolvimento socioeconômico das metrópoles.