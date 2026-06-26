Fim da escala 6x1 já tem data para ser destravado no Senado

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O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), marcou uma reunião para debater a proposta de emenda à Constituição (PEC) que extingue a escala de trabalho 6x1, para o dia 1º de julho.

Estarão presentes na reunião a líder do governo no Senado, Teresa Leitão (PT-PE), os deputados Reginaldo Lopes (PT-MG) e Erika Hilton (Psol-SP), autores da proposta na Câmara, além de representantes das centrais sindicais.

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Alcolumbre tratará pela primeira vez diretamente do tema após a aprovação da PEC, no fim de junho e enviada ao Senado. Até o momento, o projeto permanece sem tramitação formal e aguarda o despacho do presidente da Casa para ser analisado.

O objetivo do governo é acelerar a análise da proposta e concluir a votação neste semestre, antes do recesso parlamentar. No entanto, o avanço da PEC enfrenta dificuldades diante da relação tensaentre Alcolumbre e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Apesar disso, integrantes da base governista acreditam que a reunião pode destravar o avanço da PEC. A expectativa é que o encontro encaminhe a proposta para à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), iniciando a análise no Senado.