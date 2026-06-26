Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

POLÍTICA

Fim da escala 6x1 já tem data para ser destravado no Senado

Presidente Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) marcou reunião sobre tema

Agatha Victoria Reis
Por
| Atualizada em
Carteira de trabalho digital
Carteira de trabalho digital - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), marcou uma reunião para debater a proposta de emenda à Constituição (PEC) que extingue a escala de trabalho 6x1, para o dia 1º de julho.

Estarão presentes na reunião a líder do governo no Senado, Teresa Leitão (PT-PE), os deputados Reginaldo Lopes (PT-MG) e Erika Hilton (Psol-SP), autores da proposta na Câmara, além de representantes das centrais sindicais.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Alcolumbre tratará pela primeira vez diretamente do tema após a aprovação da PEC, no fim de junho e enviada ao Senado. Até o momento, o projeto permanece sem tramitação formal e aguarda o despacho do presidente da Casa para ser analisado.

Leia Também:

TENTATIVA DE FUGA?

Sinal de tornozeleira de Bolsonaro falhou no dia do jogo do Brasil
Sinal de tornozeleira de Bolsonaro falhou no dia do jogo do Brasil imagem

REVELAÇÃO

Flávio Bolsonaro confirma segundo encontro com Vorcaro
Flávio Bolsonaro confirma segundo encontro com Vorcaro imagem

QUESTIONAMENTO

Dados do MP contestam declaração de prefeito sobre São João barato
Dados do MP contestam declaração de prefeito sobre São João barato imagem

O objetivo do governo é acelerar a análise da proposta e concluir a votação neste semestre, antes do recesso parlamentar. No entanto, o avanço da PEC enfrenta dificuldades diante da relação tensaentre Alcolumbre e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Apesar disso, integrantes da base governista acreditam que a reunião pode destravar o avanço da PEC. A expectativa é que o encontro encaminhe a proposta para à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), iniciando a análise no Senado.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

brasil Política

Relacionadas

Mais lidas