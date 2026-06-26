TENTATIVA DE FUGA?
Sinal de tornozeleira de Bolsonaro falhou no dia do jogo do Brasil
Apesar do problema, troca do aparelho não foi necessária
A tornozeleira do ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou uma falha no sinal de GPS na última sexta-feira, 19, segundo informou a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) ao Supremo Tribunal Federal (STF).
De acordo com a PMDF, que é responsável pela prisão domiciliar, a central de monitoramento emitiu um alerta de perda de sinal às 18h57.
Em seguida, a central entrou em contato com Bolsonaro e pediu para o ex-presidente se deslocar para a parte externa da casa, para que o sinal fosse reestabelecido.
Conforme relato dos agentes que atenderam à ocorrência, uma equipe presencial também foi enviada ao local, às 20h04, e constatou que a tornozeleira não foi violada.
"Na análise restou constatado: estrutura do dispositivo intacta, Led’s acesos e com sinalização em cadência normal. Solicitação de deslocamento para visada de satélites, prontamente atendida pelo monitorado", diz o relatório da PMDF.
Após a falha de sinal, o equipamento voltou a funcionar normalmente, e a troca não foi necessária.
Tentativa de violação
Em novembro do ano passado, Bolsonaro foi preso preventivamente por tentar tirar a tornozeleira usando ferro de solda, o que gerou alerta para a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Seap), responsável pelo monitoramento do equipamento.
Na audiência de custódia, o ex-presidente alegou "surto" causado por medicamentos e negou qualquer tentativa de fuga.
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Prisão domiciliar
Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão, por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e outros crimes. Ele cumpre prisão domiciliar temporária desde o dia 27 de março deste ano e se recupera de uma pneumonia bacteriana.
Na prisão domiciliar temporária, Bolsonaro está sob o monitoramento de tornozeleira eletrônica e só pode receber visitas com autorização do STF. Agentes da Polícia Militar realizam a segurança da casa para evitar fuga.
O ex-presidente também está proibido de usar celular e acessar redes sociais, inclusive por intermédio de terceiros, além de gravar vídeos para a internet.