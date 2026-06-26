O que é O Conto da Aia e por que compararam Michelle Bolsonaro com Serena Joy

A ex-primeira-dama do Brasil, Michelle Bolsonaro, foi comparada a Serena Joy, personagem de ‘O Conto da Aia’, distopia criada por Margaret Atwood, após um desabafo público em que ela expôs desentendimentos com o enteado, o senador Flávio Bolsonaro (PL).

Michelle revelou divergências dentro do núcleo político da família Bolsonaro sobre a definição de palanques no Ceará.

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Ela defendia o nome de Priscila Costa para o Senado pelo PL Mulher, enquanto o enteado trabalhava por uma estratégia de aliança que envolveria setores ligados ao ex-governador Ciro Gomes.

No vídeo que Michelle publicou, ela afirmou ter sido surpreendida por uma articulação que classificou como “coordenada e premeditada” para enfraquecer a candidatura que apoiava.

Ela também relatou um episódio de tensão com o senador Flávio Bolsonaro, dizendo que foi tratada de forma ríspida por ele ao telefone. Segundo o relato, ele teria afirmado que ela “havia chegado ontem e não entendia nada de política”.

Toma bronca da madrasta. Flávio Bolsonaro sendo exposto pela Michelle. O enteado mal-criado a humilhou, a destratou. Veja Michelle pondo pra rachar. Olha o tamanho do esporro que ele levou. pic.twitter.com/B1OQQqArrt — GugaNoblat (@GugaNoblat) June 24, 2026

Depois disso, internautas passaram a fazer comparações com Serena Joy. No livro e na série, a personagem é uma das arquitetas ideológicas do regime teocrático de Gilead, mas, após a consolidação do sistema que ajudou a construir, acaba sendo progressivamente excluída das decisões.

Na obra de Atwood, as mulheres perdem direitos civis básicos, como ler e escrever, e Serena passa a enfrentar a própria estrutura de opressão que antes sustentou.

As comparações

A comparação difundida por internautas tem como base essa virada narrativa. A interpretação é a de que uma figura feminina associada a um projeto conservador, ao se ver afastada das disputas de poder, passaria a vivenciar uma situação parecida com a da personagem fictícia.

“No livro/serie o ‘Conto da Aia’, em determinado momento, Serena Joy percebe que ‘Gilead’ simplesmente não está lá por ela e sim contra ela. A Michelle está vendo esse momento”, escreveu um usuário do X (antigo Twitter).

Post de internauta - Foto: Reprodução | Redes Sociais

“Michelle Bolsonaro vive seu arco Serena Joy: ajudou a fortalecer um projeto político misógino e agora descobre que, para esses homens, mulher serve para legitimar o poder, mas não para participar dele”, disse mais um.

Michelle Bolsonaro vive seu arco Serena Joy: ajudou a fortalecer um projeto político misógino e agora descobre que, para esses homens, mulher serve para legitimar o poder, mas não para participar dele.



Hoje, em vídeo, disse que Flávio Bolsonaro a desrespeitou, a maltratou e… pic.twitter.com/z5ygeQ29NF — Chris | Diversidade Nerd (@chrisgonzatti) June 26, 2026

Serena Joy - Foto: Divulgação

O Conto da Aia

A série ‘The Handmaid's Tale’, conhecida no Brasil como ‘O Conto da Aia’, tornou-se uma das produções televisivas mais impactantes da última década ao retratar um futuro distópico marcado por autoritarismo, fanatismo religioso e opressão feminina.

Na trama, June Osborne (Elisabeth Moss), uma mulher forçada a servir como “Aia” na República de Gilead, um regime totalitário e teocrático que assume o controle dos antigos Estados Unidos após uma grave crise de fertilidade.

Nesses sistema, poucas mulheres ainda conseguem dar à luz e nesse regime, a elite com suas esposas inférteis fazem uso das aias como procriadoras, seguindo passagens do Antigo Testamento, que forma a base político-religiosa desse governo.

A série, que é baseada no livro homônimo lançado em 1985 pela escritora canadense Margaret Atwood, mistura drama psicológico, suspense e crítica social. A obra literária se tornou um clássico da ficção distópica por abordar temas como controle do corpo feminino, censura e extremismo político.

A adaptação estreou em 2017 pela plataforma Hulu, posteriormente adquirida pela Disney+, mas recentemente a Netflix adquiriu a série.

Cena de ‘O Conto da Aia’ - Foto: Divulgação

Prêmios e elenco

O Conto da Aia teve seis temporadas e chegou ao fim em 2025, consolidando-se como um dos maiores sucessos do streaming moderno. A série acumulou diversos prêmios importantes, incluindo Emmy e Globo de Ouro, além de elogios pela atuação de Elisabeth Moss e pela direção artística sombria e marcante.

Além de Elisabeth Moss, a série conta com Joseph Fiennes como o Comandante Fred Waterford, Yvonne Strahovski interpretando Serena Joy Waterford, Ann Dowd como a temida Tia Lydia, Alexis Bledel no papel de Emily, e O-T Fagbenle como Luke, marido de June, com quem teve uma filha, cuja busca se torna o sentido de sobrevivência dela.

Spin-off

A série chegou ao fim, mas o universo de Gilead continuou em expansão. Recentemente estreou no Disney+ ‘The Testaments’, série derivada baseada no livro ‘Os Testamentos’, sequência literária escrita por Margaret Atwood em 2019.

A nova produção se passa anos depois dos acontecimentos de O Conto da Aia e acompanha uma nova geração de jovens vivendo sob o regime de Gilead, além de trazer o retorno de personagens conhecidos, como Tia Lydia.

Assista ao trailer de Os Testamentos: