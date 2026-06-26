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ELEIÇÕES 2026

Valdemar exige trégua entre Michelle e Flávio para salvar o PL

Presidente disse que aprofundamento da crise fará o PL perder a eleição

Yuri Abreu
Por
| Atualizada em
Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL
Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL - Foto: Marcello Casal Jr. | Agência Brasil

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou que é preciso acalmar os ânimos dentro do partido, após o desencadeamento da crise entre Michelle e Flávio Bolsonaro, iniciada na última quarta-feira, 24.

Segundo o dirigente, se os desentendimentos entre dois dos principais nomes da sigla não cessarem, haverá chances de o PL "perder a eleição" deste ano.

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Valdemar estava nos Estados Unidos acompanhando as partidas da Copa do Mundo e precisou voltar ao Brasil para "apagar o incêndio" dentro do partido. "Nós temos que acertar isso aí. Porque se não acertar isso aí, nós já vamos sair perdendo em casa", afirmou ele à Rádio Gaúcha, na noite de quinta-feira, 25.

"Antecipei minha viagem porque isso é muito sério, a Michelle tem um preço para nós, o que ela fez pelo PL Mulher no Brasil não tem preço, o Flávio está com a eleição quase empatada com o Lula. Eu tenho que conversar com a Michelle chegando, e com o Flávio", acrescentou.

Ciro pivô

A troca de farpas teve início devido às negociações por apoios no Ceará. Michelle criticou a possível aliança de Flávio com Ciro Gomes, pré-candidato ao governo do Estado. Valdemar minimizou o atrito com o tucano.

"O Ciro briga até com o irmão, briga até com a família toda. É o jeito dele. Agora, não trata-se da nossa preferência. O Ciro é um homem sério, que tem muitos defeitos. Mas é o único que tem chance de vencer o PT. Se nós não formos com ele, o governador do Ceará vai ser o PT. Se nós formos com ele, ele ganha a eleição", afirmou o presidente do PL.

Questionado se Michelle precisa ser convencida, ele respondeu: "Tem que ser convencida", resumiu o dirigente.

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eleições 2026 Flávio Bolsonaro Michelle Bolsonaro Valdemar Costa Neto

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