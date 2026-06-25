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MUDANÇA DE POSTURA

Flávio Bolsonaro recua e faz aceno a Michelle para conter desgaste

Senador suaviza tom e reforça convite para evento com mulheres

Rodrigo Tardio
Por
| Atualizada em
Nova manifestação traz tom de discurso focado em união e respeito
Nova manifestação traz tom de discurso focado em união e respeito - Foto: Reprodução

Em uma tentativa de conter o desgaste da pré-campanha presidencial, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) recuou e fez um novo aceno público à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, nesta quinta-feira, 25.

Alvo de críticas recentes da madrasta, o parlamentar divulgou um vídeo nas redes sociais para reforçar o convite para que ela participe de um evento do PL voltado ao eleitorado feminino, marcado para a próxima quarta-feira.

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Mudança de postura

O movimento marca uma clara mudança de postura. Na noite anterior, logo após rebater declarações de Michelle, Flávio havia revelado bastidores de tentativas frustradas de reabrir o diálogo antes da gravação do vídeo.

Na nova manifestação, contudo, o tom belicoso deu lugar a um discurso focado em união e respeito. Até o fechamento desta edição, a ex-primeira-dama ainda não havia confirmado presença no encontro.

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Internamente, interlocutores do PL avaliam que a pacificação com Michelle é indispensável. O distanciamento de uma das principais vozes femininas da legenda vinha isolando a articulação política do senador e fragilizando o discurso da pré-campanha.

Pedido de desculpas

Em um movimento para conter os ruídos internos na liderança da oposição, o senador Flávio Bolsonaro publicou um vídeo nas redes sociais em que pede desculpas publicamente à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. No pronunciamento, o parlamentar buscou afastar os rumores de crise no clã político, enfatizando que sempre manteve uma postura de profundo respeito pela madrasta.

O senador minimizou os atritos recentes na legenda ao diferenciar os debates internos das convicções ideológicas do grupo. “Divergência de estratégia é diferente de divergência de princípios”, declarou Flávio, sugerindo que as discordâncias se limitam a táticas eleitorais e não a valores fundamentais.

Ao final da gravação, o primogênito do ex-presidente Jair Bolsonaro convocou a militância à unidade. Ele reafirmou que o propósito central e unificador da ala conservadora permanece inalterado: a articulação política para fazer oposição ao Palácio do Planalto e derrotar o atual governo.

"A reunião na próxima quarta-feira está mantida para tratar justamente das soluções que a gente vai propor para as mulheres de todo o Brasil [...] De coração aberto, quero reforçar o convite que eu já tinha feito para Michelle", disse Flávio Bolsonaro, senador (PL-RJ), em vídeo publicado nas redes sociais.

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eleições Flávio Bolsonaro Michelle Bolsonaro

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