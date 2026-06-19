Flávio Bolsonaro apresenta 'pacotão' de combate ao crime; veja as propostas

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Em meio aos esforços para superar o desgaste provocado pela crise do Banco Master, o senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), apresentou na quinta-feira, 18, o plano de segurança pública "Brasil sem Medo".

O pacote reúne 12 propostas voltadas ao combate ao crime organizado, ao endurecimento da legislação penal e à ampliação dos investimentos federais na área.

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Entre as principais medidas anunciadas estão o enquadramento de facções criminosas como organizações narcoterroristas, a redução da maioridade penal e a construção de novos presídios federais inspirados no modelo adotado em El Salvador.

No evento de lançamento do programa, realizado em São Paulo, Flávio falou da necessidade de combater o crime organizado e criticou a gestão do presidente Lula (PT).

Quem vai voltar a mandar no Brasil será a lei. Só tem como combater essas organizações com parceria com outros países. No Brasil, Lula não faz porque não tem coragem ou porque é cúmplice dessas organizações Flávio Bolsonaro

Abaixo estão os 12 pontos que compõem o plano:

Combate às facções criminosas

Terrorista vai ser tratado como terrorista : enquadramento de facções criminosas, como PCC e Comando Vermelho, na Lei de Terrorismo;

: enquadramento de facções criminosas, como PCC e Comando Vermelho, na Lei de Terrorismo; Cortar o mal pela raiz : sufocamento financeiro das organizações criminosas por meio do bloqueio de bens e recursos;

: sufocamento financeiro das organizações criminosas por meio do bloqueio de bens e recursos; Quem não entrar na linha vai ser desligado da sociedade : aplicação de penas máximas de isolamento para líderes de facções e criminosos considerados de alta periculosidade.

Fronteiras e tráfico de drogas

Tropas de elite nas fronteiras : reforço da fiscalização e do policiamento para impedir a entrada de armas e drogas no país;

: reforço da fiscalização e do policiamento para impedir a entrada de armas e drogas no país; Acabar com a cocaína produzida no Brasil : combate ao refino, aos laboratórios clandestinos e à distribuição doméstica de drogas.

Sistema prisional e legislação penal

O crime do menor não é menor: defesa da redução da maioridade penal para 16 anos e punições mais severas para adolescentes maiores de 14 anos envolvidos em crimes hediondos;

defesa da redução da maioridade penal para 16 anos e punições mais severas para adolescentes maiores de 14 anos envolvidos em crimes hediondos; Mais presídios, menos bandidos soltos : ampliação das vagas no sistema penitenciário e oposição a políticas de desencarceramento;

: ampliação das vagas no sistema penitenciário e oposição a políticas de desencarceramento; Sem desconto para a barbárie : fim da progressão de regime e de benefícios como as saídas temporárias para condenados por crimes violentos.

Investimentos em segurança

Mais verba : aumento dos investimentos federais em inteligência, equipamentos e armamentos para as forças de segurança;

: aumento dos investimentos federais em inteligência, equipamentos e armamentos para as forças de segurança; Tecnologia contra o crime : ampliação do uso de monitoramento eletrônico, reconhecimento facial e cercos digitais para localizar foragidos.

Proteção às vítimas