PL define data para lançar Flávio Bolsonaro à Presidência em SP

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A candidatura do senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), deve ser oficializada pelo PL em convenção nacional marcada para o dia 25 de julho, em São Paulo.

A escolha da capital paulista leva em conta o peso do maior colégio eleitoral do país e a avaliação do partido de que o estado reúne um dos palanques mais competitivos para a disputa deste ano.

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Segundo informações da CNN Brasil, integrantes do PL e pessoas próximas à campanha consideram que a aliança construída em São Paulo fortalece a estratégia eleitoral de Flávio e amplia o alcance da candidatura.

Será a primeira vez que o partido escolhe São Paulo para lançar oficialmente uma candidatura presidencial. Em disputas anteriores, incluindo a campanha de Jair Bolsonaro ao Palácio do Planalto, as convenções nacionais foram realizadas no Rio de Janeiro.

Apoio

No lançamento da candidatura, Flávio terá ao seu lado o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que disputará a reeleição; o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), André do Prado; e o deputado federal Guilherme Derrite. Os dois parlamentares devem disputar vagas no Senado nas eleições deste ano.

Calendário eleitoral

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) estabeleceu o período entre 20 de julho e 5 de agosto para a realização das convenções partidárias que oficializam as candidaturas para as eleições deste ano.