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POLÍTICA

Flávio Bolsonaro perde aliado de peso para disputa presidencial

Senador não deve contar com partido robusto para eleições

Cássio Moreira
Por
Flávio Bolsonaro, pré-candidato ao Palácio do Planalto
Flávio Bolsonaro, pré-candidato ao Palácio do Planalto - Foto: Divulgação | Flickr Flávio Bolsonaro

O senador Flávio Bolsonaro (PL), pré-candidato ao Palácio do Planalto, deve perder o apoio da federação formada por União Brasil e Progressistas. O veto da aliança partiu de Ciro Nogueira (PP), até então aliado de primeira hora do clã bolsonarista.

De acordo com informações divulgadas pelo canal CNN Brasil, Ciro, senador pelo Piauí e ex-chefe da Casa Civil do governo Jair Bolsonaro (PL), se irritou com a ausência de um posicionamento em sua defesa após as operações da Polícia Federal, em maio deste ano.

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Os dois também trocaram farpas recentes com o vazamento do áudio em que Flávio pede apoio financeiro de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, para a realização do filme Dark Horse, que conta a história de Bolsonaro.

Antes dos desentendimentos, Ciro Nogueira chegou a ser cotado para o posto de vice de Flávio Bolsonaro, sinalizando disposição para encarar o desafio. as conversas, no entanto, não avançaram.

Palanque de Flávio

Até o momento, Flávio Bolsonaro recebeu nenhuma sinalização partidária de construção de aliança para sua candidatura a presidente da República. Segundo informações de bastidores, no entanto, o Republicanos pode caminhar ao lado senador fluminense.

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