Vídeo de Michelle Bolsonaro contra Flávio reabre ferida dentro do bolsonarismo

O vídeo da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) contra o senador Flávio Bolsonaro (PL), seu enteado e pré-candidato a presidente da República, reabriu uma ferida dentro do bolsonarismo pouco menos de um mês antes do início das convenções partidárias que definirão as candidaturas para os cargos em jogo no pleito deste ano.

No vídeo, Michelle faz duras críticas a Flávio, a quem acusa de tentar silenciar sua voz na tomada de decisões recentes do Partido Liberal (PL), como no caso da aliança com o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB), pré-candidato ao governo do Ceará, que já fez ataque a clã e ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

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Flávio, que pediu desculpas a Michelle nesta quinta-feira, 25, em um vídeo publicado nas redes sociais, passa por mais uma fritura da sua pré-candidatura, que já enfrentou problemas nas últimas semanas com o episódio envolvendo os áudios enviados para Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master. A sua postura inicial, no entanto, indicava uma outra reação ao 'desabafo' da madrasta.

Na quarta, 24, logo após a repercussão do vídeo, Flávio chegou a 'brincar' com a situação, sem citar o episódio, afirmando que era o momento de falar de coisas positivas. A posição mudou com uma nota divulgada, no mesmo dia, e um novo pedido de desculpas, já no dia seguinte.

Sombra de Michelle

Uma das caras do governo Jair Bolsonaro, a ex-primeira-dama aproveitou a 'aquisição' do PL pelo bolsonarismo para 'plantar raízes' políticas, participando ativamente da reorganização do partido após as eleições de 2022.

Michelle Bolsonaro fez vídeo com críticas a Flávio Bolsonaro - Foto: Nelson Almeida | AFP

Michelle assumiu o comando do PL Mulher, núcleo voltado para o fomento da participação feminina na política. A partir da sua atuação como dirigente partidária, a esposa de Jair Bolsonaro passou a ser vista por aliados como um pilar importante dentro do bolsonarismo.

Michelle candidata

Desde então, Michelle passou a ser considerada uma opção para a disputa presidencial deste ano. O cenário ganhou mais força com a inelegibilidade de Bolsonaro, condenado por abuso de poder, e sua condenação por tentativa de golpe de Estado, que lhe retirou de uma vez por todas das urnas.

A posição de destaque de Michelle criou insatisfação por parte de nomes mais próximos a Bolsonaro, que sinalizaram para o risco de uma autonomia política em excesso por parte da ex-primeira-dama.

Escolha por Flávio Bolsonaro

A escolha pelo nome do senador Flávio Bolsonaro para disputar o Planalto, anunciada em dezembro do último ano, surpreendeu o núcleo duro do bolsonarismo, que esperava por uma candidatura de Michelle ou Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo.

Em determinado momento das discussões, Tarcísio despontou como o favorito para encabeçar a missão. Fontes ouvidas pelo portal A TARDE afirmaram, na época, que o o governador estaria sendo blindado de ataques antecipados, o que teria adiado o anúncio de uma candidatura que nunca saiu do papel.

A predileção por Flávio também deixou claro o desejo de Bolsonaro: manter o poder político da direita conservadora nas mãos da sua família, sem transferir o capital para um aliado. Tido como o mais moderado do clã, o senador acabou vestindo a roupa de pré-candidato.

Esperando por Michelle Bolsonaro

Antes do vídeo publicado por Michelle, havia uma expectativa pela declaração de apoio da ex-primeira-dama a Flávio, o que encerraria, na teoria, as desconfianças de um possível racha dentro da família Bolsonaro.

O clima de disputa pela herança política de Bolsonaro era visto como prejudicial para o pré-candidato 'ungido' pelo ex-presidente.

Questionada publicamente, Michelle se manifestou sobre um possível apoio, declarando que ele aconteceria "no momento certo".

No momento certo, com certeza. O momento agora, quem está precisando de apoio e de cuidado, é o Jair Michelle Bolsonaro

O vídeo, no entanto, apaga, por enquanto, as chances de Michelle participar de maneira ativa da campanha de Flávio, como era esperado, inclusive por bolsonaristas baianos, em conversas recentes com o portal A TARDE.

Flávio permanece candidato

Apesar do racha, a tendência é de que o nome de Flávio Bolsonaro seja mantido candidato a presidente. Seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, já tomou a decisão de manter o senador na disputa, independente de problemas familiares ou de novos episódios envolvendo o Banco Master.

Bolsonaro ao lado de Flávio, escolhido como candidato ao Planalto - Foto: Evaristo Sá | AFP

Ao portal A TARDE, no último mês, um importante aliado frisou que a troca de nomes nunca foi cogitada dentro do PL, e que qualquer decisão deveria partir de Jair Bolsonaro.

"Não se trata sobre isso no PL. Ninguém tem autonomia de candidatura a presidente da República, a não ser o presidente Jair Bolsonaro. Isso não diz respeito à nossa bancada, aos líderes, não diz respeito ao presidente Valdemar Costa Neto", destacou a fonte na ocasião.