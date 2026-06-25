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TENSÃO INTERNA

Flávio Bolsonaro x Michelle: presidente do PL defende pluralidade após racha

Dirigente minimizou desentendimentos entre ex-primeira-dama e enteado

Rodrigo Tardio
Por
| Atualizada em
Dirigente pontuou que a autenticidade é o que conecta a sigla ao eleitorado
Dirigente pontuou que a autenticidade é o que conecta a sigla ao eleitorado - Foto: Beto Barata | PL

O presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, utilizou as redes sociais para tentar conter as recentes tensões internas da sigla. Em publicação feita na plataforma X (antigo Twitter), o dirigente minimizou os desentendimentos públicos entre diferentes alas do partido, classificando as divergências como um sinal de "amadurecimento democrático" e reafirmando que o foco central da legenda segue sendo a oposição ao governo federal.

Na postagem, Valdemar citou diretamente a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

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De acordo com o cacique partidário, ambos conhecem profundamente o ex-presidente Jair Bolsonaro e sabem do "grande respeito" que ele possui pelas convicções e pensamentos individuais.

O dirigente pontuou que a autenticidade é o que conecta a sigla ao eleitorado e que esse respeito se tornou um dos princípios mais valiosos do PL.

"A liberdade para expressar o que se pensa, o que se sente e no que se acredita é a verdadeira essência da democracia", afirmou Valdemar. Para ele, as divergências não enfraquecem o partido; ao contrário, o tornam mais preparado para os desafios políticos. Ele garantiu que, acima de qualquer debate, os valores de defesa da liberdade e o respeito às diferenças permanecem intactos.

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O posicionamento do presidente da sigla surge em um momento de ajustes de discurso e embates públicos entre parlamentares da ala ideológica e nomes mais moderados do partido.

Valdemar informou que pretende se manifestar de forma definitiva assim que conversar pessoalmente com Flávio e Michelle Bolsonaro. Ele adiantou, contudo, a admiração pela "coragem dos que defendem aquilo que acreditam".

Apesar de endossar o direito à opinião individual dos correligionários, o chefe do PL fez questão de unificar o discurso estratégico.

Ao final da mensagem, cravou que a prioridade máxima do partido permanece inalterada: retirar o atual governo do poder, garantindo que nenhum ruído interno vai ser capaz de desviar o PL desse objetivo eleitoral.

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Tags

divergências políticas Partido Liberal respeito às diferenças Valdemar Costa Neto

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