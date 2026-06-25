Deputada ganha força para ser vice de Flávio Bolsonaro

A deputada federal Bia Kicis (PL-DF) surgiu com força para ser indicada a vice de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) na disputa pela presidência da República nas eleições de outubro.

Durante um encontro entre os dois na sede nacional do PL, em Brasília, Flávio deixou em aberto a possibilidade de Bia ser sua companheira de chapa.

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“Não estou falando que ela vai ser a vice não, tá, gente, mas é uma pessoa que topa alguns desafios, que está disposta a dar o seu melhor pelo Brasil”, afirmou Flávio em um vídeo gravado ao lado da deputada.

Na gravação, o senador reafirma que pretende escolher uma mulher para compor a chapa e estimula apoiadores a opinar sobre o nome da parlamentar.

Apesar da menção à deputada, dirigentes do PL afirmam que a discussão sobre a vice ainda está em estágio inicial. Entre os nomes femininos que aparecem nas conversas internas estão a senadora Tereza Cristina (PP), vista como uma ponte com o agronegócio, e a deputada federal Simone Marquetto (MDB), que também tem sido mencionada em avaliações preliminares.

Atrito com Michelle

A escolha por uma mulher para sua vice é um aceno de Flávio ao público feminino, eleitorado o qual ele ainda tem dificuldade em se firmar.

A situação ficou ainda mais difícil depois da exposição envolvendo a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que gravou vídeos acusando o enteado de humilhação. Aliados avaliam que o episódio atingiu justamente um dos principais pilares do projeto eleitoral do senador, que consistia em ampliar sua presença entre mulheres e conquistar eleitores para além da chamada "bolha bolsonarista".