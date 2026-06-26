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BRIGA INTERNA

Michelle Bolsonaro reage a crise no PL e fala em "falsa testemunha"

Ex-primeira-dama se desentendeu publicamente com o senador Flávio Bolsonaro

Ane Catarine
Por
| Atualizada em
A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro
A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro - Foto: Evaristo Sá | AFP

Em meio à crise interna no PL nacional, intensificada após críticas públicas ao senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL), a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro publicou uma mensagem com referências bíblicas sobre punições divinas a “quem profere mentiras”.

“A falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras perecerá. Salmo 34:13”, escreveu Michelle.

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Imagem ilustrativa da imagem Michelle Bolsonaro reage a crise no PL e fala em "falsa testemunha"
Foto: Reprodução/Redes Sociais

Outro trecho do salmo citado diz: “Guarde a sua língua do mal e os seus lábios de proferir mentiras”.

A publicação ocorre em meio a uma disputa política interna no partido, no Ceará, envolvendo articulações para as eleições no estado.

Entenda a briga de família

O ponto central da divergência na família Bolsonaro é a aproximação do PL cearense com o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB), pré-candidato a governador, movimento criticado por Michelle. Segundo ela, Ciro já fez ataques ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Nesse cenário, a ex-primeira-dama defende o apoio do PL ao senador Eduardo Girão (Novo) para o governo do Ceará.

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Vídeo polêmico

Em meio à essa queda de braço, Michelle publicou na quarta-feira, 24, um vídeo de cerca de 26 minutos em que detalhou o impasse e acusou o enteado Flávio Bolsonaro de tê-la desrespeitado.

No dia seguinte, ela negou que haja uma briga entre os dois e afirmou que buscava apenas esclarecer a situação.

Flávio também buscou reduzir as tensões e defendeu a “união de forças”.

“De coração aberto, quero reforçar o convite que já havia feito à Michelle. Acredito que o diálogo, o respeito e a união serão sempre o melhor caminho”, disse o senador.

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Flávio Bolsonaro Michelle Bolsonaro pl

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