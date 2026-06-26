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DESINTERESSE

Pivô de crise, Ciro Gomes rejeita vídeo de Michelle contra Flávio Bolsonaro

Político ignora episódio envolvendo família Bolsonaro

Rodrigo Tardio
Por
Ciro diz que eixo do entendimento em solo cearense se baseia estritamente em "projeto de emancipação" para o Ceará
Ciro diz que eixo do entendimento em solo cearense se baseia estritamente em "projeto de emancipação" para o Ceará - Foto: SHIRLEY STOLZE | AG. A TARDE

O pré-candidato ao governo do Ceará, Ciro Gomes (PSDB), minimizou, nesta quinta-feira, 25, as divisões públicas na família do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), causadas pela costura política no estado.

Ciro afirmou categoricamente que não assistiu e nem pretende assistir ao vídeo em que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) expõe o desentendimento com o senador Flávio Bolsonaro (PL).

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O motivo do racha familiar é justamente o apoio do PL cearense à candidatura do tucano, um arranjo endossado pelos filhos de Bolsonaro, porém rejeitado por Michelle.

"Não ví o vídeo e nem vou ver. É uma questão do PL nacional e envolve coisas muito mais complexas do que a nossa aqui. Eu sigo tranquilo", disse Ciro Gomes, tentando blindar a campanha da crise da legenda aliada.

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De acordo com o pré-candidato, o eixo do entendimento em solo cearense se baseia estritamente em um "projeto de emancipação" para o estado, minimizando os ruídos vindos de Brasília.

Entenda a crise

A crise interna no Partido Liberal ganhou contornos dramáticos com as declarações de Michelle Bolsonaro, que defendia o apoio da sigla à candidatura de Eduardo Girão (Novo).

Voto vencido na estratégia desenhada pelos filhos do ex-presidente, Michelle utilizou as redes sociais para desabafar e relatar o comportamento de Flávio Bolsonaro durante as negociações.

De acordo com a ex-primeira-dama, o senador a criticou publicamente antes mesmo de qualquer diálogo.

"Telefonei para ele, tentei algumas vezes, mas ele não atendeu. Algumas horas depois da postagem, ele retornou. Mas sinceramente, para falar o que ele me falou, seria melhor se não tivesse ligado", desabafou Michelle.

Ela completou afirmando ter sido maltratada pelo enteado durante a conversa ao telefone.

"Ele foi muito ríspido, me desrespeitou e me maltratou ao telefone. Disse que seria melhor eu ficar fora das decisões do partido, que eu havia chegado há pouco tempo e não entendia nada de política", concluiu Michelle, evidenciando o isolamento da ala na Executiva Nacional da sigla.

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Bolsonaro Ciro Gomes Flávio Bolsonaro Michelle Bolsonaro

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