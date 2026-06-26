Pivô de crise, Ciro Gomes rejeita vídeo de Michelle contra Flávio Bolsonaro

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O pré-candidato ao governo do Ceará, Ciro Gomes (PSDB), minimizou, nesta quinta-feira, 25, as divisões públicas na família do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), causadas pela costura política no estado.

Ciro afirmou categoricamente que não assistiu e nem pretende assistir ao vídeo em que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) expõe o desentendimento com o senador Flávio Bolsonaro (PL).

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O motivo do racha familiar é justamente o apoio do PL cearense à candidatura do tucano, um arranjo endossado pelos filhos de Bolsonaro, porém rejeitado por Michelle.

"Não ví o vídeo e nem vou ver. É uma questão do PL nacional e envolve coisas muito mais complexas do que a nossa aqui. Eu sigo tranquilo", disse Ciro Gomes, tentando blindar a campanha da crise da legenda aliada.

De acordo com o pré-candidato, o eixo do entendimento em solo cearense se baseia estritamente em um "projeto de emancipação" para o estado, minimizando os ruídos vindos de Brasília.

Entenda a crise

A crise interna no Partido Liberal ganhou contornos dramáticos com as declarações de Michelle Bolsonaro, que defendia o apoio da sigla à candidatura de Eduardo Girão (Novo).

Voto vencido na estratégia desenhada pelos filhos do ex-presidente, Michelle utilizou as redes sociais para desabafar e relatar o comportamento de Flávio Bolsonaro durante as negociações.

De acordo com a ex-primeira-dama, o senador a criticou publicamente antes mesmo de qualquer diálogo.

"Telefonei para ele, tentei algumas vezes, mas ele não atendeu. Algumas horas depois da postagem, ele retornou. Mas sinceramente, para falar o que ele me falou, seria melhor se não tivesse ligado", desabafou Michelle.

Ela completou afirmando ter sido maltratada pelo enteado durante a conversa ao telefone.

"Ele foi muito ríspido, me desrespeitou e me maltratou ao telefone. Disse que seria melhor eu ficar fora das decisões do partido, que eu havia chegado há pouco tempo e não entendia nada de política", concluiu Michelle, evidenciando o isolamento da ala na Executiva Nacional da sigla.