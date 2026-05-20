Ciro Gomes é condenado a 1 ano de prisão por violência política contra mulher

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Pré-candidato ao governo do Ceará, Ciro Gomes (PSDB), foi condenado pelo crime de violência política contra a mulher cometida contra a prefeita de Crateús, Janaína Farias, após decisão do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE).

A medida foi determinada na última terça-feira, 19, e estabeleceu uma pena de 1 ano e 4 meses de prisão. Contudo, por ser réu primário e possuir bons antecedentes, o juiz entendeu ser possível a substituição por penas mais brandas.

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Nesse sentido, o ex-ministro deverá pagar 20 salários-mínimos de indenização à também ex-senadora e 50 salários-mínimos a entidades de proteção dos direitos das mulheres no Ceará.

O que motivou a decisão?

A Justiça Eleitoral entendeu que as declarações de Gomes contra a então prefeita tiveram o intuito de humilhá-la e constrangê-la.

À época, em entrevista, o ex-ministro chegou a dizer que a também ex-senadora era uma "assessora para assuntos de cama”.

Em outros momentos, chegou a chamá-la de "cortesã” e afirmou que ela era encarregada de "serviços particulares” e "organizava as farras de Camilo Santana”, senador do qual Janaína era suplente.

Ciro Gomes (PSDB) durante palestra - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

Além da condenação, o juiz manteve medidas cautelares que proíbem o réu de mencionar o nome da ex-senadora, direta ou indiretamente, em pronunciamentos ou redes sociais.